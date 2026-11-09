Купить в собственность танк или БРДМ вполне реально: в Британии выставили на продажу отреставрированный FV107 Scimitar

Как сообщает специализированный дилер Midland Military Vehicles на своей странице в Facebook гусеничная машина прошла глубокое техническое обслуживание в их мастерской. Техника получила британскую регистрацию, позволяющую ей легально передвигаться по дорогам, и сейчас компания активно ищет для нее нового владельца.

Британские механики проделали колоссальный объем работ, чтобы вернуть боевой машине идеальное состояние. В частности, специалисты установили новые военные аккумуляторы, полностью очистили топливную систему, заменили подушки рулевого управления и отремонтировали механизм переключения передач.

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Кроме того, гусеничный вездеход получил новые тормозные колодки, современные светодиодные выключатели и обновленную систему вентиляции.

" Этот экземпляр полностью готов к своим следующим приключениям и не требует никаких дополнительных вложений, – отмечают представители компании в своем объявлении.

Что скрывается под броней

Базовая версия FV107 Scimitar относится к семейству боевых разведывательных машин CVR(T) и весит около восьми тонн. Благодаря надежному дизельному двигателю Cummins объемом 5,9 литра и мощностью 195 лошадиных сил, эта бронемашина способна разгоняться по шоссе до приличных 80 километров в час.

Внешне британская разведывательная машина выглядит красиво, но о состоянии вооружения, ресурсе двигателя и цене ничего не сказано. Фото: Midland Military Vehicles

Корпус машины сварен из специальной алюминиево-цинково-магниевой брони, надежно защищающей экипаж из трех человек от стрелкового оружия и обломков. Главным калибром выступает 30-миллиметровая автоматическая пушка L21 RARDEN с боекомплектом на 160 снарядов, с которой спаренный пулемет калибра 7,62 миллиметра.

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Интересно, что продавец не ограничивается только внутренним рынком и предлагает экспортные услуги по всему миру. Поэтому при наличии соответствующего бюджета и разрешений этот брутальный аппарат вполне реально привезти даже в Украину, где подобная техника сейчас пользуется особым спросом.

К этому следует добавить, что разведывательно-патрульные бронированные машины Scimitar уже стоят на вооружении наших подразделений и имеют положительные отзывы от военных. В свое время такие поставки осуществляли оборонное ведомство Великобритании (см. видео внизу) и правительство Латвии.