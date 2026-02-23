Lamborghini отказывается от своего первого электромобиля, поскольку он "слишком дорогой"

По словам руководства компании, интерес клиентов к электромобилю без традиционного двигателя внутреннего сгорания оказался крайне низким. В итоге проект признали экономически неоправданным, сообщает Auto24, ссылаясь на Motor1.

Электромобили как “дорогое хобби”

Генеральный директор бренда Стефан Винкельманн прямо заявил, что полностью электрические модели пока не соответствуют ожиданиям покупателей марки. По его словам, значительные инвестиции в разработку таких авто без четкой рыночной отдачи стали бы “дорогим хобби” и финансово рискованным решением.

После более чем года внутренних обсуждений и консультаций с дилерами компания окончательно отказалась от запуска электрической версии в конце 2025 года. При этом сама модель не исчезает полностью - ее планируют переосмыслить как гибрид с подзарядкой от сети до конца десятилетия.

Гибридный путь вместо полной электрификации

Решение коснулось не только Lanzador. Следующее поколение Lamborghini Urus также не станет полностью электрическим. Вместо этого флагманский внедорожник сохранит гибридную силовую установку с возможностью зарядки от сети. В компании считают такой подход оптимальным компромиссом между экологическими требованиями и эмоциональной составляющей, которая традиционно определяет характер автомобилей марки.

Регуляторы давят, но бренд не спешит

Несмотря на ужесточение экологических норм в Европе, производитель не планирует отказываться от двигателей внутреннего сгорания быстрее, чем это необходимо. Руководство бренда отмечает, что современные гибридные технологии позволяют соответствовать нормам выбросов без полного отказа от традиционных силовых агрегатов. В отличие от некоторых конкурентов, которые активно готовят электрические суперкары, Lamborghini делает ставку на постепенную трансформацию модельного ряда.

Электрификация будет, но не сейчас

Компания подчеркивает, что не отказывается от электромобилей навсегда. Однако полная электрификация будет рассматриваться только тогда, когда технологии и спрос рынка достигнут нужного уровня. Сейчас стратегия бренда сводится к развитию высокопроизводительных гибридов, которые сохранят характерный звук и динамику, одновременно уменьшая выбросы.