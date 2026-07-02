Lamborghini представила свой самый мощный супер-внедорожник Urus SE Performante

Оригинальный Urus начинал свой путь с классического двигателя V8 с двойным турбонаддувом, который впоследствии лег в основу трековой модификации Performante. Впоследствии появился обновленный Urus SE, получивший плагин-гибридную силовую установку.

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Теперь итальянский автопроизводитель объединил эти достижения, представив новый Urus SE Performante – самую быструю, самую мощную и самую маневренную версию модели на сегодняшний день.

Силовая установка и динамические показатели

Новый Urus SE Performante оснащен 4,0-литровым гибридным двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который используется и в стандартной версии SE, однако для экстремальной модификации его характеристики были существенно улучшены. Силовая установка супервнедорожника развивает 800 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента, что на 11 лошадиных сил и 50 Нм больше, чем у обычного гибрида SE. По расчетам компании Lamborghini, новинка является самым быстрым супервнедорожником в мире: разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,3 секунды, а максимальная скорость достигает 312 км/ч.

Бензиновый двигатель V8 работает в паре с синхронным электродвигателем. Энергию для электрической части системы поставляет аккумуляторная батарея емкостью 25,9 кВт⋅ч. Разработчики интегрировали аккумулятор под полом грузового отсека, что позволило оптимизировать центр тяжести автомобиля. Исключительно на электрической тяге кроссовер способен преодолеть до 60 километров.

Всю мощность на колеса передает фирменная восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, которую специально перекалибровали для ускорения времени отклика и минимизации задержки крутящего момента. Она работает в сочетании со стандартной системой полного привода, оснащенной центральным сцеплением с электронным управлением.

Управляемость и модернизация подвески

Для улучшения устойчивости автомобиля в поворотах инженеры применили усовершенствованную двухкамерную пневматическую подвеску. Благодаря новым настройкам крен кузова уменьшился на 55% по сравнению со стандартной версией SE, а уровень вибраций кузова снизился на 25%.

По словам Lamborghini, Urus SE Performante демонстрирует на 6% более высокую скорость при выполнении маневров, а время реакции на действия водителя сократилось на 12%. Дополнительное сцепление с дорожным покрытием (улучшенное на 6%) обеспечивают новые высокопроизводительные шины Pirelli P Zero, доступные в диаметре 22 или 23 дюйма.

Снижение веса и передовая аэродинамика

Традиционно для трековых моделей Lamborghini создание модификации Performante предполагало комплексную оптимизацию массы и улучшение аэродинамических свойств кузова. Благодаря широкому использованию углеродного волокна при изготовлении капота, крыши, боковых порогов и других элементов экстерьера автомобиль стал на 31,7 килограмма легче стандартного Urus SE.

Дополнительное снижение веса было достигнуто благодаря новой выхлопной системе Akrapovič с облегченным глушителем и патрубками, интегрированной высокопроизводительной тормозной системе и облегченному пакету шумо- и виброизоляции. Общая снаряженная масса супервнедорожника составляет 2473 килограмма.

Более того, Urus SE Performante демонстрирует снижение общего лобового сопротивления на 3% по сравнению с обычным Urus SE. В то же время показатель прижимной силы вырос на 16% по сравнению с предыдущей исключительно бензиновой версией Performante и на 23% по сравнению со стандартным гибридом SE. Стабильность на высоких скоростях обеспечивают задний спойлер и диффузоры из углепластика. Более широкая передняя часть кузова позволила оптимизировать воздушные потоки и улучшить вентиляцию аккумуляторной батареи, а эффективность охлаждения тормозных механизмов выросла на 8%.

Рыночные перспективы и ожидаемая стоимость