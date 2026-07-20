Lancer сменил профессию: это легендарное имя теперь носит боевой робот для ВСУ

ФОТО: Forterra|
Американские беспилотные машины Lancer уже эвакуировали десятки раненых в Украине
Об этом Forterra сообщила в собственном пресс-релизе. По данным компании, проект реализовывался в рамках правительственной программы США: разработка стартовала в 2024 году, контракт был заключен в марте 2025-го, а полная поставка техники завершилась менее чем за полгода.
Робот создан для самых опасных задач
Lancer построен на базе вездехода Polaris Ranger 1500 и оснащен системой автономного управления AutoDrive и цифровой системой связи Vektor собственной разработки Forterra.
Основное назначение комплекса – выполнение миссий, которые ранее требовали участия людей. Речь идет о доставке боеприпасов, продовольствия, снаряжения, транспортировке грузов, а также эвакуации раненых из опасных районов.
В Forterra отмечают, что современное поле боя все больше насыщается беспилотными системами, поэтому автоматизация логистики позволяет значительно снизить риск для личного состава.
От концепции до фронта – менее чем за 40 дней
Одной из особенностей программы стала скорость реализации.
По словам компании, с момента принятия решения о развертывании до первого комплексного полевого испытания прошло менее 40 дней. Вместо длительных полигонных испытаний разработчики сделали ставку на быструю интеграцию, испытания в реальных условиях и оперативную доработку техники по результатам эксплуатации.
Уже более 1100 боевых миссий
Forterra также впервые обнародовала статистику использования Lancer в Украине.
За время эксплуатации роботизированные машины:
- выполнили более 1100 миссий;
- преодолели более 2500 миль (более 4000 км);
- перевезли 777 440 фунтов грузов (примерно 352 тонны);
- осуществили 52 эвакуации раненых (CASEVAC).
В компании отмечают, что именно логистические задачи стали основной сферой применения комплекса.
Украинские военные просят больше машин
В пресс-релизе приведен комментарий украинского командира, имя которого не раскрывается.
По его словам, Lancer стал «машиной номер один» для критически важных логистических операций, а подразделения нуждаются в дополнительных поставках роботизированных платформ как можно скорее.
В Forterra считают, что именно боевая эксплуатация в Украине подтвердила эффективность технологии гораздо лучше, чем любые демонстрационные показы или полигонные испытания.
Украина стала полигоном развития наземной роботизации
Война в Украине ускорила развитие не только беспилотной авиации, но и наземных роботизированных комплексов. Если раньше они в основном рассматривались как экспериментальные системы, то сегодня все чаще выполняют реальные логистические и эвакуационные миссии вблизи линии фронта.
Опыт использования Lancer в очередной раз демонстрирует современный подход к военным разработкам: использование серийной коммерческой платформы, быстрая интеграция автономных систем и постоянное совершенствование конструкции на основе боевого опыта. Именно такой цикл сегодня становится стандартом для новейших оборонных технологий.