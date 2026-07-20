Lancer сменил профессию: это легендарное имя теперь носит боевой робот для ВСУ

Об этом Forterra сообщила в собственном пресс-релизе. По данным компании, проект реализовывался в рамках правительственной программы США: разработка стартовала в 2024 году, контракт был заключен в марте 2025-го, а полная поставка техники завершилась менее чем за полгода.

Робот создан для самых опасных задач

Lancer построен на базе вездехода Polaris Ranger 1500 и оснащен системой автономного управления AutoDrive и цифровой системой связи Vektor собственной разработки Forterra.

Основное назначение комплекса – выполнение миссий, которые ранее требовали участия людей. Речь идет о доставке боеприпасов, продовольствия, снаряжения, транспортировке грузов, а также эвакуации раненых из опасных районов.

В Forterra отмечают, что современное поле боя все больше насыщается беспилотными системами, поэтому автоматизация логистики позволяет значительно снизить риск для личного состава.

От концепции до фронта – менее чем за 40 дней

Одной из особенностей программы стала скорость реализации.

По словам компании, с момента принятия решения о развертывании до первого комплексного полевого испытания прошло менее 40 дней. Вместо длительных полигонных испытаний разработчики сделали ставку на быструю интеграцию, испытания в реальных условиях и оперативную доработку техники по результатам эксплуатации.

Уже более 1100 боевых миссий

Forterra также впервые обнародовала статистику использования Lancer в Украине.

За время эксплуатации роботизированные машины:

выполнили более 1100 миссий ;

; преодолели более 2500 миль (более 4000 км);

(более 4000 км); перевезли 777 440 фунтов грузов (примерно 352 тонны );

грузов (примерно ); осуществили 52 эвакуации раненых (CASEVAC).

В компании отмечают, что именно логистические задачи стали основной сферой применения комплекса.

Украинские военные просят больше машин

В пресс-релизе приведен комментарий украинского командира, имя которого не раскрывается.

По его словам, Lancer стал «машиной номер один» для критически важных логистических операций, а подразделения нуждаются в дополнительных поставках роботизированных платформ как можно скорее.

В Forterra считают, что именно боевая эксплуатация в Украине подтвердила эффективность технологии гораздо лучше, чем любые демонстрационные показы или полигонные испытания.

Украина стала полигоном развития наземной роботизации

Война в Украине ускорила развитие не только беспилотной авиации, но и наземных роботизированных комплексов. Если раньше они в основном рассматривались как экспериментальные системы, то сегодня все чаще выполняют реальные логистические и эвакуационные миссии вблизи линии фронта.

Опыт использования Lancer в очередной раз демонстрирует современный подход к военным разработкам: использование серийной коммерческой платформы, быстрая интеграция автономных систем и постоянное совершенствование конструкции на основе боевого опыта. Именно такой цикл сегодня становится стандартом для новейших оборонных технологий.