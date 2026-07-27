Land Rover Discovery имеет воду возле камеры заднего вида, поэтому автопроизводитель просверлит дыры в багажнике

По данным Land Rover, конструктивные особенности не обеспечивают должного стока влаги от камеры заднего обзора, сообщает Carscoops. В результате жидкость скапливается вокруг узла и со временем повреждает электронику. Потеря изображения позади автомобиля создает дополнительные риски при маневрировании и повышает вероятность аварийных ситуаций.

Подробности расследования

Расследование возможной неисправности началось в феврале, когда специалисты компании проанализировали гарантийные обращения по моделям Discovery 2021 года. Впоследствии проверку расширили на другие модельные годы, что привело к решению об официальном отзыве.

К моменту объявления кампании было зафиксировано 100 жалоб и отчетов от владельцев, которые столкнулись с выходом камеры из строя из-за проникновения воды. Сервисная кампания касается 15535 автомобилей Land Rover Discovery 2021-2025 модельных лет, выпущенных в период с 14 сентября 2020 года по 17 июля 2025 года.

Методы устранения дефекта

Для решения проблемы дилеры Land Rover проверят состояние камеры заднего вида и произведут ее бесплатную замену в случае обнаружения повреждений. Чтобы устранить первопричину накопления влаги, в нижней части обшивки багажника будут просверлены дополнительные дренажные отверстия, обеспечивающие свободный сток воды.

Официальные дилерские центры получили уведомление 30 июля, а владельцы отозванных внедорожников получат письменные уведомления от автопроизводителя до 11 сентября. Все технические работы будут производиться бесплатно.

Последние важные сервисные кампании

Несмотря на репутацию одних из самых надежных брендов в мире, Toyota и Subaru недавно объявили собственные важные отзывы: