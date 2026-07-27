Ландо Норрис победил на Гран-при Венгрии: обзор этапа Формулы-1

Почти все коллективы подготовили обновление болидов, но самый радикальный подход продемонстрировала команда Aston Martin, которая привезла 16 улучшений, фактически полностью переделав свой автомобиль. Квалификация принесла немало драматических моментов.

Доработанный болид позволил Фернандо Алонсо впервые в сезоне пройти во второй сегмент. Победителем квалификации стал Ландо Норрис, опередивший Льюиса Хэмилтона. Это стал первый поул-позишн в сезоне, добытый пилотом не из команды Mercedes.

Тем не менее, семикратный чемпион получил от стюардов штраф с потерей трех позиций на старте за блокирование Оскара Пиастри на быстром круге. Лидер чемпионата Андреа Кими Антонелли завершил квалификацию четвертым, но также был наказан потерей трех позиций и штрафным баллом в суперлицензию.

Старт гонки и первая волна пит-стопов

На старте Гран-при Ландо Норрис уступил первую позицию напарнику Оскару Пиастри. Провалил первый круг и Джордж Рассел: из-за перехода силовой установки в безопасный режим он откатился на 18-е место еще в момент, когда погасли огни светофора. В то же время Макс Ферстаппен сумел опередить Льюиса Хэмилтона.

Высокая температура асфальта спровоцировала скорую деградацию шин. Первым окно пит-стопов на 14-м круге открыл Льюис Хэмилтон, переобувшись в комплект Hard для андерката против Ферстаппена На следующем круге Red Bull отреагировала на этот ход, но сохранить позицию Максу не удалось.

В это же время произошло первое восход: на болиде Cadillac загорелись тормоза, и Валттери Боттас остановился на пит-лейн. Вскоре Ферстаппен провел успешную обратную атаку на Хэмилтона.

Лидер гонки Оскар Пиастри посетил боксы на 17-м круге, но потерял темп, оказавшись за Исааком Аджаром. Оба пилота McLaren прошли второго гонщика Red Bull на 19-м круге. Аджар сразу пропустил Ферстаппена, чтобы сдержать Хэмилтона, однако британец быстро прошел соперника.

Стратегические дуэли и борьба за лидерство

В течение длительного времени лидерство удерживал Андреа Кими Антонелли, стартовавшего на Medium по альтернативной тактике. У Mercedes рассчитывали пройти дистанцию с одним пит-стопом благодаря лучшей работе с резиной, однако, оценив темп McLaren, изменили план и позвали Антонелли на 22-м круге по комплекту Hard. После остановки итальянец вернулся шестым – сразу за пилотами Ferrari и Ферстаппеном.

На 31-м круге Ferrari отправила Хэмилтона на второй пит-стоп. Когда Ферстаппен подобрался к McLaren, Норрис попросил команду принять меры, и на 34-м круге в боксы позвали Пиастри. Ландо остался на трассе, поднял темп в чистом воздухе и после собственной остановки на 40-м круге вышел в лидеры, опередив Пиастри, у которого перед этим произошел контакт с Карлосом Сайнсом.

Интересно, что инженеры McLaren сразу попросили Оскара беречь резину и не атаковать Ландо. В то же время, Ферстаппен перешел на комплект Soft, что означало стратегию трех пит-стопов. На 46-м круге Норрис обогнал Антонелли, вернув себе первое место. На 51-м круге из-за поломки подвески сошел второй болид Cadillac под управлением Серхио Переса.

Финальная развязка и результаты

Решающий момент гонки настал, когда на болиде Оскара Пиастри сломалась коробка передач. Из-за остановки австралийца дирекция гонки объявила режим виртуального сейфти-кара (VSC). Благоприятной паузой для замены резины на Soft воспользовались Ландо Норрис, Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер. Антонелли к этому уже успел сменить шины на Hard на 54-м круге.

Во время активного режима VSC Хэмилтон обогнал Антонелли с нарушением правил и вынужден был вернуть позицию. Помимо этого, пилот Ferrari получил 5-секундный штраф за превышение скорости на пит-лейн. Победителем Гран-при Венгрии стал Ландо Норрис, одержав свою первую победу в сезоне. Вторым финишировал Макс Ферстаппен, а третье место занял Андреа Кими Антонелли.

Следующий этап чемпионата состоится в Нидерландах 23 августа. К слову, перед гонкой в Венгрии стало известно, что в Формулу-1 вернется Малайзия. Правда этот этап, который пройдет на трассе, Сепанг будет называться. "Гран-при Бахрейна в Малайзии" и пройдет 2-4 октября 2026 года.