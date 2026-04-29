Латвийские военные "малолитражки" CVR(T) готовятся к отправке в Украину: затягивать не будут

Министр обороны Андрис Спрудс заявил, что технику передают с учетом актуальных потребностей ВСУ и поддержки Украины в борьбе против российской агрессии. Об этом говорится на сайте Минобороны Латвии.

В силовом ведомстве отметили, что передача бронетехники не повлияет на боеспособность и оперативные возможности латвийских вооруженных сил. Это – резервы, держащиеся для восстановления утраченных объемов техники в ходе боевых действий, которых страна не имеет.

Это будут дополнительные донаты

Эксперты специализированного ресурса Militarnyi отмечают, что ранее Латвия уже сняла с линейных подразделений и передала Украине 12 разведывательных бронемашин этой серии.

Сколько единиц придет в дополнительном транше, не сообщается. Но при любых поступлениях, такая техника лишней на передовой не будет.

Главное условие – техника должна быть на ходу, что латвийцы и обещают.

Три года назад Украина получила 23 гусеничные разведывательно-патрульные бронированные машины CVR (T) MK2 производства BAE Systems, что получили положительные отзывы у наших бойцов.Фото: Flickr

Малые, но очень воинственные

Легкие, быстрые и транспортабельные на дальние расстояния бронированные машины (что это "малолитражки", убедись в видео внизу) имеют алюминиевую катаную бронезащиту (20-60 мм) от пуль 7,62–12,7 мм и осколков мин, снарядов.

При массе 8 -10 тонн и мощности двигателя 190 - 195 л.с. эти машинки разгоняются до 80 км/ч как по дороге с твердым покрытием, так и по полю.

Правда, массу обобщенно, в среднем она держится на отметке 7,9 - 8,7 тонны, но все зависит от модификации, поскольку есть более осовремененные версии до 10,6 тонны.

Экипаж "малолитражки" боевой версии – три человека, в десантном исполнении салон способен вместить почти пол отделения – четырех бойцов.

Вся техника перед отправкой в Украину пройдет полное сервисное и техническое обслуживание ходовой, силовой и боевой частей. Фото: МО Латвии

Какие модификации могут прийти

На сайте Минобороны Украины месяц назад уже прозвучала информация о вероятном поступлении бронетехники серии CVR(T). Отдельной позицией там подана расшифровка номенклатурной линейки.

Отмечается, что практически вся палитра CVR(T) состоит из семи основных вариантов бронемашин, а названия начинаются на букву "S":

FV101 Scorpion – разведывательный танк с 76-мм пушкой L23A1;

– разведывательный танк с 76-мм пушкой L23A1; FV107 Scimitar – боевая разведывательная машина с 30-мм автоматической пушкой RARDEN и пулеметом 7,62 мм;

– боевая разведывательная машина с 30-мм автоматической пушкой RARDEN и пулеметом 7,62 мм; FV103 Spartan – бронетранспортер с пулеметом 7,62 мм;

– бронетранспортер с пулеметом 7,62 мм; FV105 Sultan – командно-штабная машина;

– командно-штабная машина; FV104 Samaritan – санитарная машина;

– санитарная машина; FV106 Samson – ремонтно-эвакуационная машина;

– ремонтно-эвакуационная машина; FV102 Striker – противотанковая машина с ПТРК Swingfire.

Инфографика Минобороны Украины

Несмотря на разное назначение, все семь машин построены на общей платформе с унифицированными агрегатами, что упрощает техническое обслуживание и подготовку экипажей.

Кроме бронемашин, Латвия продолжит обучение украинских военных.

Сколько Латвия потратила на Украину

В целом же только в 2025 году объем военной помощи Украине со стороны Латвии достиг 0,3% ВВП страны, а в 2026 году поддержку планируют сохранить на уровне 0,25% ВВП.