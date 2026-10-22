ЛАЗ "Украина-67" получил LED-оптику и современные колеса, но остался классикой

Новую работу Роман Прядко опубликовал на странице RP DESIGN в Facebook. Автор отмечает, что речь идет именно о деликатном осовременивании классического ЛАЗ "Украина-67", а не о новой модели или проекте возрождения производства.

Такой подход заметно отличается от предыдущей работы дизайнера, где он показал уже более смелую современную интерпретацию автобуса под названием "Украина 6727".

На этот раз дизайнер не стал изменять сам характер автобуса.

Если в предыдущем проекте Роман Прядко фактически вообразил, каким мог бы быть современный туристический лайнер с мотивами "Украины-67", то теперь задача была другой. Основные пропорции, общая форма кузова и характерная пластика остались близкими к оригиналу, а изменения затронули преимущественно детали, которые сегодня сразу выдают возраст автомобиля.

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Сам автор называет работу "визуальной реставрацией классики", и эта формулировка достаточно точно передает результат. Перед нами все еще легко узнаваем ЛАЗ "Украина-67", но такой, будто его не перерисовывали с нуля, а аккуратно обновили в рамках современной реставрации.

Auto24 недавно показывал переосмысление "Украина-67" от Романа Прядко, где дизайнер наоборот пошел гораздо дальше и создал образ автобуса, который должен символически соединить 1967 и 2027 годы.

Линию боковых окон опустили до уровня лобового стекла

Одно из наиболее заметных изменений касается остекления. Дизайнер опустил нижнюю линию боковых окон до уровня лобового стекла, благодаря чему передняя часть выглядит более цельной, а сам автобус визуально становится более низким и современным.

При этом характерное большое остекление никуда не исчезло, поэтому общий образ Украины-67 не растворился в современных дизайнерских приемах. Это немаловажный момент, ведь именно пропорции и форма окон были одной из сильнейших черт оригинального автобуса.

Старая оптика уступила LED

Передняя часть получила современную светодиодную оптику, но без попытки превратить автобус в нечто футуристическое. Нижние световые элементы в бампере стали компактнее, а угловые хромированные накладки помогли сохранить связь с эстетикой 1960-х.

Само сочетание современного света с хромом выглядит здесь наиболее удачным, потому что дизайн не пытается скрыть возраст автобуса, а наоборот использует его как основу.

Оригинальный ЛАЗ "Украина-67" и без всякой модернизации был очень смелым для своего времени. Auto24 раньше подробно рассказывал об этой модели, которая отличалась футуристической кормой, необычными пропорциями и продуманным туристическим салоном.

Колеса и зеркала тоже стали более современными

Еще одно изменение, сильно влияющее на восприятие даже без переработки кузова, - новый дизайн колесных дисков. Оригинальная форма автобуса осталась той же, но современные колеса сразу делают его визуально моложе.

Подобным образом работают и новые зеркала заднего вида, в которые встроены указатели поворота. Они выглядят значительно аккуратнее старых больших зеркал на отдельных кронштейнах, но не нарушают общие пропорции передней части.

Над лобовым стеклом появился аэродинамический козырек с прожектором. Это уже не реставрационная, а скорее стилистическая деталь, придающая автобусу немного современного туристического характера.

Белый стал основным цветом

Обновилась и цветовая схема передней части. Теперь белый используется в качестве основного цвета, а синий остался дополнительным.

Это тоже достаточно осторожное решение, потому что традиционное для "Украины-67" сочетание светлого кузова с синими элементами сохраняется. Разница лишь в том, что современная версия выглядит чище и менее перегружена.

Почему именно Украина-67 хорошо подходит для такого эксперимента

Оригинальная "Украина-67" сама по себе выглядела настолько необычно, что ее не нужно сильно менять, чтобы она не казалась архаичной. Львовские конструкторы создали автобус с выразительным силуэтом, пневматической подвеской, комфортабельным туристическим салоном и нестандартным для того времени внешним оформлением.

Машина имела длину около 10,8 метра, рассчитана на 37 пассажиров и оснащалась бензиновым двигателем мощностью 180 л.с. В салоне предусмотрели даже гардероб и умывальник, что для туристического автобуса 1960-х выглядело достаточно прогрессивно.

В 1967 году "Украина-67" показали на Международной автобусной неделе в Ницце, где автобус получил несколько знаков отличия, в частности за технические решения и дизайн. История международного успеха львовских автобусов Auto24 описывал в большом материале о ЛАЗ.

Прядко продолжает работать с украинским автомобильным наследием

Роман Прядко уже давно использует классические украинские автомобили в качестве основы для дизайнерских экспериментов. В последнее время он показывал современную Волынянку II, где ЛуАЗ-969М превратился в компактный экспедиционный внедорожник с большим клиренсом и современным оснащением. Auto24 писал об этом проекте отдельно.

Еще один недавний проект – компактный полноприводный пикап "Муравей II", вдохновленный малоизвестной украинской машиной в 1966 году. Там дизайнер уже работал гораздо свободнее, сохраняя от оригинала скорее саму идею простого утилитарного автомобиля.

В случае с "Украиной-67" подход получился почти противоположным. Вместо нового кузова и полного переосмысления дизайнер показал, как мало иногда нужно изменить в хорошей форме 60-летней давности, чтобы она снова выглядела современно.