Легендарная Tatra разворачивает производство в США: какие грузовики предложат американской армии

Как сообщает издание Экономический дневник, на недавней выставке AUSA в Вашингтоне чешская промышленная группа CSG официально представила две модели Tatra Force 8x8.

Компания намерена передать за океан свои технологии и интеллектуальную собственность, чтобы постепенно увеличивать часть американских компонентов в готовых машинах.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Американцев оправданно "брали на живца"

Чтобы сразу же заинтересовать местных заказчиков, чехи оснастили выставочные образцы знакомыми для американцев агрегатами. В частности, под капотом стоят мощные двигатели Cummins, работающие в паре с автоматическими коробками Allison.

" Рынок США является для нас ключевым. Группа уже инвестирует серьезные средства в организацию локального производства и сборки, – отметил президент CSG Defense North America Дэвид Джейкобс.

Главная цель этого амбициозного проекта – участие в программе Common Tactical Truck для армии США. Хотя официальных контрактов с военными нет, чехи рассчитывают, что их фирменное шасси с центральной трубой и независимыми полуосями станет весомым аргументом на испытаниях.

Что именно показали американцам

Первым дебютантом стал тяжелый тягач Tatra Force 8×8, предназначенный для транспортировки танков и другой бронетехники. Этот гигант способен тянуть автопоезд общей массой до 110 тонн, где на сам груз приходится около 70 тонн.

Двигает эту махину 14,9-литровый дизель Cummins X15, выдающий 447 кВт мощности через семиступенчатый автомат Allison. Для бездорожья предусмотрена централизованная система подкачки шин, а кабину можно заказать как в обычном, так и в бронированном исполнении.

Военная Tatra Force третьего поколения в конфигурации 8×8. Фото: CSG

Вторая машина – это Tatra Force 8×8 Hooklift, оборудованная крюковым погрузчиком для работы с контейнерами. Она берет на борт 16,5 тонны полезного груза, разгоняется до 90 км/ч и способна преодолевать водные препятствия глубиной более метра без подготовки.

Новинки для европейского рынка

Параллельно с американской экспансией, CSG активно продвигает свою технику в Европе. На польской выставке MSPO компания показала броневик Patriot II от Excalibur Army, базирующийся на шасси Tatra T-815-7.

Эта 18-тонная машина интересна тем, что несет на себе испанскую минометную систему Alakran калибра 120 мм. Экипаж из двух человек может развернуть ее до боя всего за 30 секунд и отправить снаряд на расстояние более 8 километров.

Там же дебютировал и новый бронеавтомобиль Tadeas 4x4 от Tatra Defence, который может перевозить до шести тонн груза и девяти десантников. Машина получила серьезную баллистическую защиту 4-го уровня по стандарту STANAG и разгоняется до 110 км/ч.



Новая платформа Tadeas на базе Tatra. Фото: CSG

Что было известно раньше?

Напомним, ранее мы писали, что чешская армия также активно обновляет свой автопарк отечественной техникой. В частности, военные получат новейшие топливозаправщики на базе Tatra Phoenix 8x8.

Эти 18-тонные комплексы оснащены умной цистерной на 18 тысяч литров и способны одновременно заправлять до шести единиц боевой техники в полевых условиях. Серийная отгрузка этих машин для Минобороны Чехии также стартует в 2027 году.