Легендарный Citroën 2CV возвращается: каким будет новый электромобиль за 15 000 евро

Как сообщает Carscoops, Citroën готовится всколыхнуть Парижский автосалон громкой премьерой. После 36-летнего перерыва компания покажет концепт нового 2CV, дебютирующего уже 11 октября. Это будет полностью электрический ситикар, сохранивший ретро-стилистику своего знаменитого предка, но получивший современную начинку.

Главная фишка новинки – ее низкая стоимость. Генеральный директор Citroen Ксавье Шардон ранее подтвердил, что серийная машина будет стоить до 15 000 евро без учета субсидий. Это будет самая доступная легковая модель бренда, ведь еще более дешевый Ami юридически классифицируется как тяжелый квадроцикл.

Каким будет новый 2CV

Судя по официальным тизерам, дизайнеры сохранили фирменные черты оригинала. Автомобиль получил рельефный капот, полукруглые LED фары, выступающие из массивных крыльев, и классические дверные ручки. Габариты будут скромнее хэтчбека C3, новый 2CV фактически заменит на конвейере снятые с производства городские малолитражки C1 и C2.

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Технических деталей пока немного, но известно, что электромобиль будет построен на специальной платформе, разработанной под новые требования ЕС для бюджетных электромобилей. Эту же базу впоследствии использует и Fiat для своих будущих компактных моделей, продолжая традицию унификации внутри концерна Stellantis.

Конкуренты

Когда новый Citroen 2CV выйдет на рынок в 2028 году, ему придется бороться за кошельки покупателей в сегменте ультрабюджетных электромобилей. Главными конкурентами станут будущие Renault Twingo, Dacia Spring, Nissan Pixo и VW ID.Up.

Исторический контекст