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Легендарный Jeep Renegade возвращается: каким будет новый кроссовер и почему придется подождать

Американский бренд официально подтвердил разработку второго поколения компактного внедорожника Renegade для европейского рынка. Новинка получит электрифицированные двигатели, обязательный полный привод и новую платформу, однако появится в автосалонах не раньше 2030 года.
Jeep выпустит новое поколение кроссовера Renegade к 2030 году

ФОТО: Jeep|

Jeep Renegade

Данила Северенчук
logo19 октября, 17:30
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Как сообщает издание Carscoops, руководство концерна Stellantis впервые озвучило конкретные планы по преемнику модели, производство которой для Европы свернули только год назад. Оригинальный автомобиль выпускался целых 11 лет и разошелся тиражом более 610 тысяч экземпляров, поэтому компания делает большую ставку на его возрождение.

Ожидается, что в основу второго поколения ляжет новая модульная архитектура STLA One. Эта гибкая платформа позволяет использовать более 30 различных конфигураций силовых установок, включая полностью электрические, гибридные и классические двигатели внутреннего сгорания.

"Новое поколение поможет привлечь к нашей марке более широкую аудиторию и существенно укрепит позиции компании на европейском рынке", – заявили представители Jeep во время презентации стратегии развития.

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Масштабное расширение линейки

Возвращение любимого многими кроссовера является частью глобального плана расширения европейской гаммы Jeep до шести моделей к 2030 году. Пока бренд успешно продает компактный Avenger, а вскоре к нему присоединится больший внедорожник Recon.

Кроме того, в 2028 году компания планирует выпустить еще одну модель в сегменте D-SUV, которую разрабатывают совместно с китайским партнером Dongfeng. Также недавние тизеры намекают на появление совершенно нового крупного кроссовера, который расположится в иерархии на ступеньку выше будущего Renegade.

Что еще готовит Stellantis?

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