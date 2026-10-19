Легендарный Jeep Renegade возвращается: каким будет новый кроссовер и почему придется подождать

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Jeep Renegade
Как сообщает издание Carscoops, руководство концерна Stellantis впервые озвучило конкретные планы по преемнику модели, производство которой для Европы свернули только год назад. Оригинальный автомобиль выпускался целых 11 лет и разошелся тиражом более 610 тысяч экземпляров, поэтому компания делает большую ставку на его возрождение.
Ожидается, что в основу второго поколения ляжет новая модульная архитектура STLA One. Эта гибкая платформа позволяет использовать более 30 различных конфигураций силовых установок, включая полностью электрические, гибридные и классические двигатели внутреннего сгорания.
"Новое поколение поможет привлечь к нашей марке более широкую аудиторию и существенно укрепит позиции компании на европейском рынке", – заявили представители Jeep во время презентации стратегии развития.
Масштабное расширение линейки
Возвращение любимого многими кроссовера является частью глобального плана расширения европейской гаммы Jeep до шести моделей к 2030 году. Пока бренд успешно продает компактный Avenger, а вскоре к нему присоединится больший внедорожник Recon.
Кроме того, в 2028 году компания планирует выпустить еще одну модель в сегменте D-SUV, которую разрабатывают совместно с китайским партнером Dongfeng. Также недавние тизеры намекают на появление совершенно нового крупного кроссовера, который расположится в иерархии на ступеньку выше будущего Renegade.
Что еще готовит Stellantis?
- Раньше мы писали, что материнский концерн Stellantis готовит целое скопление доступных автомобилей для европейского рынка. Генеральный директор корпорации Антонио Филоса анонсировал выход девяти новых моделей, по меньшей мере, две из которых будут стоить дешевле 30 тысяч долларов.
- Также инженеры Jeep сейчас активно работают над идейным наследником легендарного Willys. Этот компактный внедорожник должен соединить реальные возможности на бездорожье с узнаваемым ретро-дизайном и адекватным прайсом, чтобы достойно противостоять китайской экспансии.