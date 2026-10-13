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Легкие деньги вылезли боком: фиктивный директор компании за 300 долларов зарплаты в месяц получил приговор

Одесский суд признал виновным жителя Вилкового, который за скромное вознаграждение переоформил на себя предприятие по оптовой торговле горючим. Теперь вместо стабильного заработка мужчина получил уголовную судимость, немалый штраф и запрет занимать руководящие должности.
В Одесской области осудили фиктивного директора топливной фирмы

ФОТО: из материалов следствия|

Деньги не пахнут, но в суде являються вещественным доказательством

Валентин Ожго
logo13 октября, 08:08
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Как сообщает Территориальное управление БЭБ в Одесской области, история началась в конце 2023 года. Тогда 31-летний фигурант согласился предоставить свои персональные данные, чтобы стать официальным учредителем и руководителем компании, специализировавшейся на продаже топлива и газа.

За такую "бумажную" работу ему пообещали платить 300 долларов ежемесячно. Конечно, реально управлять бизнесом, подписывать контракты или вести бухгалтерию новоиспеченный босс не собирался.

Топливо
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на 

Мужчина получал $300 в месяц за роль директора на бумаге и теперь получил еще больше, но уже в суде. Фото: из материалов следствия

Масштабная схема отмывания

Следователи выяснили, что сама фирма сначала имела киевскую прописку, но потом постоянно меняла адреса и владельцев. На самом же деле реквизиты предприятия использовали теневые дельцы для вполне конкретных задач.

Из-за этой топливной компании реальный сектор экономики минимизировал налоги и переводил безналичные средства в обычную наличность. Все таможенные и финансовые документы подписывали совсем другие люди, которыми сейчас отдельно занимаются правоохранители.

Чем все закончилось

Действия подставного руководителя квалифицировали по статье о подлоге документов для госрегистрации. Суд назначил ему штраф, а также на год запретил занимать административные должности в любых организациях.

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