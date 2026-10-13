Легкие деньги вылезли боком: фиктивный директор компании за 300 долларов зарплаты в месяц получил приговор

Как сообщает Территориальное управление БЭБ в Одесской области, история началась в конце 2023 года. Тогда 31-летний фигурант согласился предоставить свои персональные данные, чтобы стать официальным учредителем и руководителем компании, специализировавшейся на продаже топлива и газа.

За такую "бумажную" работу ему пообещали платить 300 долларов ежемесячно. Конечно, реально управлять бизнесом, подписывать контракты или вести бухгалтерию новоиспеченный босс не собирался.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Мужчина получал $300 в месяц за роль директора на бумаге и теперь получил еще больше, но уже в суде. Фото: из материалов следствия

Масштабная схема отмывания

Следователи выяснили, что сама фирма сначала имела киевскую прописку, но потом постоянно меняла адреса и владельцев. На самом же деле реквизиты предприятия использовали теневые дельцы для вполне конкретных задач.

Из-за этой топливной компании реальный сектор экономики минимизировал налоги и переводил безналичные средства в обычную наличность. Все таможенные и финансовые документы подписывали совсем другие люди, которыми сейчас отдельно занимаются правоохранители.

Чем все закончилось

Действия подставного руководителя квалифицировали по статье о подлоге документов для госрегистрации. Суд назначил ему штраф, а также на год запретил занимать административные должности в любых организациях.