Летает, складывает крылья и заряжается как электромобиль: что известно об AIR ONE

Израильская компания AIR получила престижное признание за свой электрический летательный аппарат AIR ONE: его назвали лучшим персональным самолетом 2026 года по версии Robb Report Best of the Best Awards, пишет Autoevolution.

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Это не просто дрон, а персональный eVTOL

AIR ONE относится к классу eVTOL – электрических аппаратов вертикального взлета и посадки. То есть ему не нужна классическая взлетная полоса, как самолету. Он может взлетать вертикально, а затем переходить к полету вперед.

Именно такие машины часто называют “летающими автомобилями”, хотя юридически это все же авиационная техника. AIR ONE ближе не к автомобилю, а к персональному электрическому самолету нового поколения. Его главная идея – сделать частные полеты проще, понятнее и доступнее для владельца.

Почему его назвали “летающим спорткаром”

AIR ONE получил прозвище “flying sportscar” благодаря своему внешнему виду. Он имеет низкий силуэт, двухместную кабину и дизайн с отсылками к автоспорту. Производитель делает ставку не только на технику, но и на эмоции – примерно так же, как это делают бренды спортивных автомобилей.

Но за эффектным образом стоит вполне практичная концепция. AIR ONE рассчитан на двух человек, имеет полностью электрическую силовую установку и фирменную систему управления Fly-by-Intent. Она призвана упростить пилотирование и сделать управление менее похожим на классическую авиацию.

Заряжать его можно почти как электромобиль

Одна из самых интересных деталей AIR ONE – а зарядки. По замыслу компании, владелец сможет заряжать аппарат дома через специальный адаптер. Также предусмотрена зарядка от скоростных DC-станций для электромобилей со стандартным разъемом CCS.

Для обычных AC-станций потребуется портативный адаптер. Его можно перевозить в багажном отсеке самого аппарата. Полная зарядка, по данным производителя, занимает около часа.

Это важный момент, ведь AIR фактически пытается использовать уже знакомую автомобильную инфраструктуру. Если такая модель действительно заработает, персональная авиация станет ближе к логике владения электромобилем.

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Крылья складываются за несколько минут

Еще одна автомобильная особенность AIR ONE – возможность транспортировки на прицепе. Для этого аппарат получил складные крылья с запатентованным механизмом.

Компания заявляет, что один человек может сложить крылья менее чем за пять минут. Для будущих клиентов даже планируют предлагать специальный прицеп. Это позволит перевозить AIR ONE по земле, хранить его более компактно и не привязывать владельца исключительно к авиационной инфраструктуре.

Какие характеристики заявлены

AIR ONE имеет два места, электрическую силовую установку и запас хода до 100 миль, то есть примерно 160 километров. Максимальная скорость заявлена на уровне 155 миль в час, или около 250 км/ч.

Полезная нагрузка составляет до 550 фунтов – примерно 250 килограммов. Это означает, что аппарат рассчитан не только на двух человек, но и на определенный багаж.

Для частной авиации такие цифры выглядят очень привлекательно. Но важно помнить: это не автомобиль, который можно просто купить и завтра использовать на дорогах или над городом. Для полётов нужны правила, сертификация, подготовка и соответствующая инфраструктура.

Спрос уже есть, но сертификация еще продолжается

AIR заявляет, что объем заказов на ее летательные аппараты уже превысил 1 миллиард долларов. В этот портфель входят не только персональные AIR ONE, но и грузовые беспилотные аппараты AIR Cargo.

Компания также продвигается в направлении сертификации в США. В 2025 году прототип AIR ONE получил экспериментальный сертификат летной годности FAA, что позволило расширить испытания во Флориде. Но это ещё не означает полную серийную сертификацию для массового использования.

Фактически AIR ONE сейчас находится в той точке, где технология уже выглядит убедительно, спрос вроде бы есть, но будущее зависит от регулирующих органов. И именно здесь решится, станет ли “летающий спорткар” реальным транспортом для частных владельцев или останется дорогой игрушкой для очень узкого круга энтузиастов.