Летучий Tesla Roadster устроил погоню с полицией Нью-Йорка: это видео выглядит почти реальным

Видео под названием Flip off Gravity - Roadster 4K Chase Scene опубликовали на YouTube вскоре после презентации нового Tesla Roadster. Ролик длится около полутора минут и полностью создан с помощью искусственного интеллекта, о чем прямо напоминает финальная заставка NeoCinema с пометкой "Made with invideo Agent two".

Впрочем, авторы очень удачно использовали реальную особенность нового Roadster – способность кратковременно отрываться от земли с помощью системы сжатого газа.

Сначала все выглядит как обычная полицейская погоня

В начале ролика белый Tesla Roadster несется по улицам Манхэттена, а за ним с мигалками едут автомобили NYPD. Вокруг обычный городской трафик, желтые такси и перекрестки, поэтому первые секунды можно воспринять за сцену из дорогого голливудского боевика.

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Впрочем, очень быстро становится понятно, что правила дорожного движения, и законы физики, здесь действуют довольно условно. Когда впереди возникает препятствие, Roadster выпускает из-под кузова массивные струи и просто вздымается над дорогой.

Особенно забавно, что полицейские автомобили не сдаются. ШИ быстро "модернизирует" и машины NYPD, после чего они также получают реактивные струи и продолжают преследование уже в воздухе.

Roadster летает между небоскребами, а полиция не отстает

Дальше погоня окончательно превращается в фантастику. Автомобили поднимаются над улицами, пролетают между домами и оставляют за собой огромные тучи белого газа, пока люди внизу смотрят на происходящее.

Авторы добавляют к монтажу реакции случайных прохожих, детей и даже персонажей, которые выглядят так, будто случайно попали сюда из другого фильма. Именно в таких моментах становится особенно заметным происхождение видео: отдельные сцены выглядят удивительно убедительно, а другие имеют характерную для генеративного ИИ сюрреалистичность.

Однако сама идея уже не кажется столь фантастической после настоящей презентации Tesla. Auto24 недавно рассказывал о дебюте нового Roadster, во время которого автомобиль действительно отрывался от земли, производил переворот и демонстрировал возможности системы, созданной с использованием технологий SpaceX.

В тоннеле начинается настоящий автомобильный боевик

Во второй половине ролика погоня перемещается в тоннель, где фантазия авторов уже почти ничем не ограничена. Roadster маневрирует среди автомобилей, полицейские машины подлетают над потоком транспорта, а над дорогой появляется еще и вертолет.

Такое применение "ракетной" системы Tesla, конечно, является выдумкой. Реальный Roadster не предназначен для полетов над городским трафиком, а продемонстрированные возможности Tesla касаются коротких контролируемых маневров в специальных условиях.

Еще до официальной премьеры Auto24 писал о специальной версии Roadster с технологиями SpaceX. Уже тогда было ясно, что экстремальная модификация вряд ли станет обычным автомобилем для ежедневных поездок по дорогам общего пользования.

В финале из автомобилей выходят работы

Самая сюрреалистическая часть начинается после того, как погоня добирается до подземного паркинга. Roadster и полицейский автомобиль останавливаются друг напротив друга, их двери поднимаются, после чего из машин выходят гуманоидные работы.

Полицейские работы имеют характерную черно-белую окраску и световые элементы вместо лица, а сама сцена уже выглядит как смесь Tesla Roadster, Optimus и научной фантастики. Заканчивается все гораздо мирнее, чем можно было ожидать после такой погони.

Этот поворот особенно хорошо вписывается в нынешний образ Tesla, ведь компания все больше пытается позиционировать себя не только как производителя электромобилей, но и как технологическую компанию, параллельно развивающую автономное управление и гуманоидную работу Optimus.

Почему из-под настоящего Roadster тоже вылетают белые облака

Самое интересное состоит в том, что авторы видео не придумали сам принцип реактивного Roadster. В ходе реальной презентации Tesla показала специальную версию, которая использует холодногазовые ускорители, созданные с использованием наработок SpaceX.

Система использует баллоны со сжатым газом и набор сопел, расположенных вокруг автомобиля. При выпуске газа возникает тяга, которая может помочь машине разгоняться, изменять направление движения и кратковременно отрываться от поверхности.

По данным, обнародованным после презентации, демонстрационный Rocket Roadster использовал около 250 кг сжатого воздуха и десять сопел. Для размещения больших баллонов пришлось пожертвовать пассажирским местом, поэтому экстремальная демонстрационная версия фактически превратилась в одноместный автомобиль.

Auto24 еще в 2021 году писал о планах Tesla установить на Roadster десять газовых ускорителей. Тогда эта идея звучала почти как очередная шутка Илона Маска, но пять лет спустя компания действительно показала работающий прототип.

А вот летать над пробками владельцам не разрешат

Видео NeoCinema хорошо демонстрирует самую очевидную фантазию будущего владельца: если впереди пробка или полицейский блокпост, можно просто нажать кнопку и перелететь его. На самом деле именно здесь заканчивается схожесть ролика с реальным Roadster.

Экстремальная Rocket-версия, используемая Tesla для воздушных трюков, не одобрена для движения по дорогам общего пользования. Сам производитель описывает ее как специальную модификацию, доступность которой будет ограничена.

Куда более реалистично выглядит другая технология Roadster - система вентиляторов под днищем, которая создает разрежение и буквально прижимает автомобиль к дорожному покрытию. Именно она позволила машине во время презентации удерживаться вверх колесами на специальной конструкции.

Перед премьерой Auto24 рассказывал о подготовке Tesla к шоу Roadster в Техасе, где близость испытательной площадки SpaceX уже намекала, что обычной презентацией нового электромобиля дело не ограничится.

ШИ уже показывает нам рекламу автомобилей будущего

Сам ролик интересен не только из-за Tesla. Еще несколько лет назад для создания такой полутораминутной сцены понадобились съемочная группа, перекрытые улицы, каскадеры, компьютерная графика и огромный бюджет, а теперь подобную фантазию можно собрать с помощью ИИ.

При внимательном просмотре ошибки все еще легко найти: меняется внешность машин, иногда странно ведут себя люди, а логика отдельных сцен напоминает сон. Однако на быстром монтаже значительная часть кадров выглядит достаточно убедительно, чтобы без контекста их можно было принять за фрагмент рекламного ролика или фантастического фильма.

Ирония заключается в том, что на этот раз искусственному интеллекту даже не пришлось придумывать главную фантастическую функцию автомобиля. Настоящий Tesla Roadster уже умеет ненадолго отрываться от земли, поэтому ИИ только задал логичный вопрос: а что будет, если выпустить такую машину на улице Нью-Йорка и добавить в нее полицейских роботов?