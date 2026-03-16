Lexus LM 500h получил холодильник и гигантский телевизор в салоне: фото

Обновления коснулись как салона, так и мелких деталей экстерьера. Хотя изменения нельзя назвать революционными, они хорошо демонстрируют философию бренда, сообщает Auto24. Одним из самых заметных изменений во флагманской четырехместной версии Executive стало появление дополнительной подсветки возле раздвижных дверей. Когда они открываются, специальные лампы освещают землю рядом с автомобилем, делая посадку и высадку пассажиров удобной в темноте.

Читайте также: Lexus тихо снял с производства свой самый маленький электромобиль

В салоне инженеры также модернизировали задний холодильник. Он получил новый держатель для бутылок с волнообразными гибкими перегородками. Благодаря такой конструкции бутылки разного размера фиксируются значительно надежнее, что снижает риск их столкновения или переворачивания во время движения минивэна.

Мощная гибридная силовая установка

Под капотом Lexus LM 500h продолжает использоваться знакомая гибридная система. Она сочетает 2,4-литровый турбированный бензиновый двигатель с двумя электромоторами. Суммарная мощность силовой установки составляет 366 лошадиных сил, а гибридная система является самозарядной. Мощность передается через шестиступенчатую автоматическую коробку передач, тогда как система полного привода входит в стандартное оснащение.

Цена и комплектации

Обновленный Lexus LM 500h уже доступен на рынке Японии. Стартовая цена шестиместной версии L составляет примерно 15,2 миллиона иен (около 95 700 долларов). Флагманская четырехместная комплектация Executive оценена значительно дороже – примерно 20,3 миллиона иен ($127 800).

Также интересно: Японские студенты превратили обычный Lexus IS в нечто очень причудливое: фото, видео

Возможный будущий конкурент в самой линейке Lexus

Хотя Lexus LM 500h уже считается одним из самых экстравагантных минивэнов, в будущем ему может составить конкуренцию даже другой автомобиль бренда. В конце 2025 года Lexus представила концепт нового флагманского автомобиля на базе модели Lexus LS. Предварительные сигналы указывают на то, что следующее поколение флагмана может отойти от традиционного формата седана и превратиться в ультрароскошный минивэн.