Lexus меняет правила игры: электрокары получат "фальшивые" передачи и руль как у самолета

Главной фишкой новинки стала система виртуального переключения передач. С помощью подрулевых лепестков водитель сможет “переключать” до восьми передач, хотя фактически никакой коробки передач здесь нет, пишет Carscoops.

Система не ограничивается только звуком. Она моделирует поведение автомобиля: прерывание тяги, торможение двигателем и даже легкие перегрузки при разгоне. Цифровой тахометр подсказывает оптимальные моменты для переключения, а искусственный звук двигателя имеет несколько режимов. Похожие решения уже есть у Hyundai Ioniq 5 N, но Lexus делает ставку на более “премиальную” реализацию с акцентом на плавность и контроль.

Руль без связи с колесами

Еще более футуристично выглядит система “steer-by-wire” – полностью электронное управление без механической связи между рулем и колесами. Вместо классического круглого руля в авто используется нечто вроде штурвала. Угол поворота – всего 200 градусов от упора до упора, что означает отсутствие перехвата руля даже во время разворота. Это не только меняет ощущения от управления, но и позволяет по-другому организовать пространство в салоне. Впрочем, важно, что данная система будет доступна только в Европе.

Мощность и запас хода

Самая мощная версия Lexus RZ 550e F Sport получила полный привод и 402 л.с., чего достаточно для разгона до 100 км/ч за 4,4 секунды. Это уже территория “горячих” кроссоверов, хотя Lexus традиционно делает акцент не только на динамике, но и на комфорте. Обновленная батарея на 77 кВт-ч позволяет базовым версиям проезжать до 568 км по циклу WLTP. Также появилась система предварительного подогрева аккумулятора и мощное бортовое зарядное устройство.

Почему это важно

Электромобили становятся все быстрее и эффективнее, но для многих водителей им не хватает “характера”. Идея с имитацией передач и новым типом управления – это попытка вернуть эмоции в вождение, не отказываясь от электрификации. Пока сложно сказать, приживется ли такая концепция массово, но очевидно одно: автопроизводители ищут новые способы сделать электрокары интереснее. И Lexus здесь явно среди тех, кто готов экспериментировать.