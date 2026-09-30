Lexus превратил RZ и RX в сюрреалистические автомобильные скульптуры: фото

Проект получил название MOTOMORPHOSIS. Его целью стал перенос цифровых способов деформации трехмерных объектов в физическое пространство, пишет Carscoops.

Первая скульптура под названием Circle Car создана на основе электрического Lexus RZ 450e. Кузов автомобиля согнули в кольцо столь сильно, что передняя и задняя части фактически встретились. В Lexus описывают концепцию как "бесконечную езду по кругу".

Очевидно, что речь идет именно о художественном образе, а не о функциональном транспортном средстве. При этом скульптура хранит характерные детали оригинального Lexus RZ. Ее поверхность покрыта оригинальными компонентами и элементами дизайна серийного автомобиля.

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Lexus RX свернули вдоль кузова

Второй объект получил название Twisted Car. Его основой стал гибридный плагин Lexus RX 450h+. В этот раз MSCHF не сгибал автомобиль в замкнутую форму, а подверг его кузов "драматической продольной деформации".

В результате передняя и задняя части автомобиля повернуты относительно друг друга, создавая эффект скрученного кузова. Как и в случае с Circle Car, создатели использовали оригинальные элементы Lexus, поэтому скульптуры остаются узнаваемыми как автомобили японского бренда.

Проект вдохновлен цифровыми инструментами

По замыслу MSCHF источником вдохновения для MOTOMORPHOSIS стали возможности 3D-анимации. В цифровой среде дизайнеры могут растягивать, скручивать и деформировать объекты практически без физических ограничений. Художники решили проверить, как подобные трансформации выглядели бы в физическом мире, если применить их к объектам, обычно воспринимаемым как функциональные.

При этом для проекта не использовали обычные автомобили, просто механически деформированные. Lexus называет представленные экземпляры скульптурными двойниками серийных моделей. Рядом с ними демонстрируют обычные Lexus RZ 450e и RX 450h+, что позволяет сравнить оригинальные автомобили с их деформированными художественными интерпретациями.

Где показали скульптуры Lexus