Личную Honda NSX Айртона Сенни выставили на аукцион: цена может достичь миллиона долларов

Как сообщает RM Sotheby's, красную Honda NSX 1991 года с номером шасси T000233 выставят на The London Auction 2026. Предварительная оценка составляет от 500 до 800 тысяч фунтов стерлингов.

Это одна из NSX, которыми пользовался Сенна

В начале 1991 года Айртон Сенна уже был двукратным чемпионом Формулы-1 и готовился к сезону, принесшему ему третий титул.

По договоренности между Honda Motor Company и гонщиком компания предоставляла Сенни NSX для личного использования. Кроме двух черных машин, в его распоряжении была эта красная NSX.

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Автомобиль окрашен в Formula Red, имеет контрастную черную крышу и черный кожаный салон.

Honda Automobil de Portugal импортировала машину в Португалию, а 22 марта 1991 ее зарегистрировали с номером SX-25-59. Автомобиль хранился в Лиссабоне и передавался Сенни всякий раз, когда он прибывал в страну.

На этой машине Сенна ездил на Гран-при в Португалии.

Сенна активно использовал NSX во время европейской части сезона 1991 года. В тот момент у него уже была недвижимость в курортном районе Quinta do Lago.

Именно на этой Honda он ездил на Гран-при Португалии в Эшториле. В той гонке Сенна стартовал третьим и финишировал вторым.

Автомобиль также появился в документальном фильме 1992 Ayrton Senna: Racing Is In My Blood.

В кадре Сенна резко трогается на NSX, срывая задние колеса в пробуксовку. Но еще более известны стали фотографии, где трехкратный чемпион мира собственноручно моет именно эту машину из шланга.

Поэтому в описании аукциона ее даже называют "the famous hosepipe car".

Сенна помогал создавать самую NSX

Связь Айртона Сенны с Honda NSX гораздо глубже, чем просто пользование серийным автомобилем.

Его сотрудничество с Honda началось в Формуле-1 еще в 1987 году, когда японская компания поставляла двигатели команде Lotus. Уже в следующем году Сенна перешел в McLaren-Honda и на MP4/4 получил свой первый чемпионский титул.

Параллельно Honda работала над своим новым спортивным автомобилем, который должен был бросить вызов Ferrari и Porsche.

При тестировании прототипа NSX Сенна обратил внимание на недостаточную жесткость шасси. По данным RM Sotheby's после его замечаний Honda увеличила жесткость кузова примерно на 50% и дополнительно доработала подвеску.

Именно поэтому имя Сенны все еще неразрывно связано с NSX, даже если речь идет об автомобилях, которыми он никогда лично не владел.

Историю автомобиля подтвердила Honda

После гибели Сенны в Имоле в 1994 году автомобиль остался в Португалии.

Согласно документам Лиссабонского автомобильного реестра, в феврале 1995 года машину зарегистрировала компания Laboa Etablissement. В сентябре 1997 года NSX находилась на попечении дилера Honda Nipomotor.

В 2009 году автомобиль приобрел владелец MSCAR Comércio de Automóveis SA из Фара, а в 2013 году его купил Роберт Макфаган.

После этого NSX перевезли в Великобританию, где в мае 2016 зарегистрировали для дорожного использования.

Происхождение автомобиля подтверждает факс Honda, а затем эту информацию дополнительно подтвердила Honda Motor Europe.

В 2019 году NSX вернулась в Имолу

В 2019 году, 25 лет спустя после гибели Айртона Сенны, автомобиль привезли на трассу Имола.

За руль сел основатель команды Minardi и руководитель автодрома Джанкарло Минарди.

В 2024 году NSX приобрел нынешний владелец из Нагои, после чего автомобиль вернулся в Японию. Теперь он снова прибыл в Великобританию для продажи на аукционе RM Sotheby's.

£800 тысяч здесь платят не только за автомобиль

Обычная ранняя Honda NSX уже имеет значительную коллекционную ценность, но в этом случае главную роль играет именно история.

Это не просто машина той же модели, которую любил Сенна, а конкретный автомобиль, который Honda предоставила ему для личного пользования.

Он задокументирован, снимался в фильме, попал на известные фотографии и связан с сезоном 1991 года, когда Сенна стал трехкратным чемпионом мира. Именно поэтому RM Sotheby's оценивает автомобиль в £500-800 тысяч.

Для покупателя есть еще один нюанс: NSX ввезена в Великобританию по временной таможенной процедуре. Если новый собственник захочет оставить ее в стране, то придется уплатить соответствующие НДС и импортные сборы. Альтернатива – вывезти автомобиль за пределы Великобритании с надлежащим таможенным оформлением.

В случае этой NSX цена определяется уже не столько характеристиками 35-летнего спорткара, сколько сидящим за его рулем. И трудно найти другую дорожную Honda, столь тесно связанную с именем Айртона Сенны.