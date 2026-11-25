Как сообщает издание Carscoops, пилотное производство модели под названием Rexton PHEV уже стартовало в октябре, а тестовые прототипы активно обкатываются на дорогах общего пользования. Полноценная презентация флагмана запланирована на декабрь этого года, в то время как старт продаж в Южной Корее намечен на январь 2027 года.

Радикальное изменение стиля

Судя по официальным тизерам, дизайнеры KGM решили сыграть на беспроигрышных трендах. Впереди внедорожник получил узкую двухэтажную светодиодную оптику и подсвеченную решетку радиатора с пятью вертикальными проемами. В сочетании с массивным бампером и квадратным капотом новинка легко могла бы сойти за свежую модель Jeep или даже составить визуальную конкуренцию брутальному GMC Hummer EV.

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Задняя часть автомобиля вызывает стойкие ассоциации с британским премиумом. Форма багажной двери, вертикальные фонари и скрытые указатели поворотов откровенно намекают на стил Range Rover. Чтобы избежать путаницы, корейцы предусмотрительно разместили большую надпись Rexton над номерным знаком.

Прощание с рамой и китайские технологии

Техническая эволюция модели оказалась не менее масштабной внешних метаморфоз. Третье поколение станет первым, что получит плагин-гибридную силовую установку. Кроме того, инженеры отказались от тяжелой рамной конструкции, которая являлась визитной карточкой модели более двадцати лет, переведя авто на несущий кузов.

По предварительным данным, основой для новинки стала архитектура T2X от китайского партнера Chery. Этот шаг окончательно разводит пути Rexton и родственного пикапа Musso, сохранившего классическую раму после недавней смены поколений.

"Через жесткие налоговые правила и наличие китайских компонентов этот гибридный флагман не будет поставляться на американский рынок", – объяснили представители компании. Тем не менее, модель должна существенно усилить позиции бренда на домашнем и других экспортных рынках.

Историческая справка