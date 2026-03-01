Lincoln Continental с гранитным салоном: кастом Mark IV Bugazzi выставят на аукцион

Проект реализовала калифорнийская компания Hollywood Coach Builders, которая в 70-х годах специализировалась на глубоких переделках люксовых моделей. По разным данным, было создано около 12 таких автомобилей, но до наших дней дошли только два, сообщает Auto24, ссылаясь на Carscoops.

Хром, перламутр и театральность 70-х

Внешне Bugazzi почти не напоминает стандартный Lincoln. Большинство кузовных панелей было демонтировано и заменено новыми. Передняя часть получила высокую хромированную решетку радиатора в стиле британских люксовых авто, круглые фары в квадратных рамках и массивные крылья с большим количеством декоративного хрома.

Подвеска занижена, установлены шины с белыми боковинами и серебристые диски. Все выдержано в эстетике американского гламурного кастома 1970-х годов. Сзади автомобиль получил полностью новый дизайн крыши, измененные панели кузова и крышку багажника с внешним креплением запасного колеса. Кузов окрашен в двухцветный перламутровый оттенок Gold Pearl с акцентами Ice Pearl и вручную нарисованной графикой.

Интерьер из цельного камня

Больше всего поражает салон. В центральном тоннеле, задней консоли и дверных панелях установлены цельные гранитные элементы. Фактически это каменные плиты, интегрированы в интерьер роскошного купе. Кроме каменного декора, были переработаны сиденья и приборная панель. Общий стиль сочетает американскую роскошь 70-х с почти фантазийной демонстрацией статуса.

7,5-литровый V8 под капотом

Под капотом установлен классический 460-кубический V8 объемом 7,5 литра. Двигатель работает в паре с автоматической коробкой передач от Chevrolet Corvette C6, что является довольно необычным сочетанием для такого автомобиля. Подробные технические характеристики не раскрываются, однако сам факт сохранения большого атмосферного V8 полностью соответствует духу эпохи.

Редкий экземпляр для ценителей диковатой роскоши

Продажу организует аукционный дом Mecum Auctions. Ожидаемая цена пока не объявлена, однако учитывая редкость и необычность автомобиля он точно привлечет внимание коллекционеров. Mark IV Bugazzi - это не просто кастом. Это капсула времени из эпохи, когда роскошь измерялась количеством хрома, а смелость дизайнеров не знала границ.