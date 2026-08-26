Обновленный Lincoln Corsair будут делать в Китае для США

Обновленный Lincoln Corsair 2027 года получил другую переднюю часть. Дизайнеры отказались от характерных декоративных элементов предшественника, установив более широкую решетку радиатора и узкие фары, визуально переходящие в переднюю часть кузова. Кроссовер также получил новый капот и изменен нижний воздухозаборник.

В зависимости от версии покупателям предложат колесные диски диаметром 18, 19 или 20 дюймов. Позади появились новый бампер, скрытые выхлопные патрубки и модернизированные фонари с встроенной надписью Lincoln. Для модели также подготовили пять новых цветов кузова: Chroma Flame Red, Manhattan Green, Nocturnal Blue, Tinted Copper и White Platinum.

Американский Corsair не получил китайский салон

Одной из особенностей обновленного Corsair стало то, что американская версия существенно отличается от продающегося на китайском рынке автомобиля. Китайский Corsair имеет 12,3-дюймовую цифровую приборную панель и огромный 27-дюймовый панорамный дисплей, объединяющий мультимедийную систему и экран для переднего пассажира.

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Американская версия выглядит гораздо традиционнее. Она получила 12,3-дюймовую цифровую приборную панель и 13,2-дюймовый центральный экран мультимедийной системы. Общая архитектура передней панели также осталась знакома по предыдущей модели.

В то же время оснащение Corsair включает двухзонный климат-контроль и передние сиденья с 10-позиционной электрической регулировкой. Среди доступных опций – вентиляция и подогрев передних сидений, подогрев руля, проекционный дисплей, датчики дождя и аудиосистема Revel с 14 динамиками.

Мощный гибрид

Силовая установка обновленного Lincoln Corsair осталась гибридной. Кроссовер оснащается 2,0-литровым турбобензиновым двигателем в составе гибридной системы, развивающей 227 кВт (308 лошадиных сил). Силовая установка работает в паре с бесступенчатой трансмиссией, а полный привод входит в стандартную оснастку.

Салон китайского Lincoln Corsair

Для Corsair также доступна система помощи водителю BlueCruise 1.5. Она позволяет использовать режим движения без постоянного удержания руля на совместимых участках дорог, а также поддерживает автоматическое изменение полосы движения.

Цена Lincoln Corsair 2027