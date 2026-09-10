Любимый кроссовер украинцев станет "горячим": Hyundai готовит 350-сильный Tucson N

Корейский автопроизводитель готовит настоящий сюрприз для фанатов беглых и практичных авто. Как пишет Motor1 со ссылкой на британское издание Auto Express, следующее поколение бестселлера Hyundai Tucson получит полноценную "заряженную" версию N. Главная фишка новинки– мощная гибридная установка, которая сместит акцент из банальной экономии на динамике и драйве.

Для украинского рынка, где обычный Tucson стабильно держится в топе продаж, появление такой версии выглядит очень привлекательно. Водитель получит динамику спорткара в удобном кузове семейного кроссовера. При этом гибридная составляющая позволит не оставлять все деньги на АЗС, ведь инженеры обещают сохранить адекватный расход топлива, несмотря на существенный прирост мощности.

Что будет под капотом

Точные характеристики пока держат в секрете, но вице-президент N-подразделения Hyundai Джун Парк подтвердил, что компания не ограничивается только электромобилями и продолжает развивать автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Ожидается, что отдача нового Tucson N составит от 300 до 350 лошадиных сил.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Для понимания масштабов: новый гибридный флагман Palisade выдает 320 "лошадей" благодаря 2,5-литровому мотору и двум электродвигателям. Поскольку следующее поколение Tucson станет больше по размерам, под капотом появится достаточно места для размещения подобной продуктивной гибридной системы.

Главные конкуренты и фишки

Если проект выйдет на конвейер, главным соперником корейской новинки станет Toyota RAV4 GR Спорт. Японский плагин-гибрид уже сейчас предлагает 320 лошадиных сил.

Чтобы обойти конкурента, Hyundai планирует сделать свой кроссовер более легким и маневренным. Кроме мощного двигателя, версия N традиционно получит перенастроенную адаптивную подвеску, усиленный тормоз и более агрессивный дизайн кузова. Это превратит обычный семейный SUV в автомобиль, способный дарить реальные эмоции за рулем.