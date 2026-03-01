Любимый внедорожник американских копов от Ford имеет проблемы с подвеской

Согласно документам, поданным в NHTSA, отзыву подлежат 412 774 внедорожника Explorer 2017–2019 годов выпуска. Проблема связана с задней тягой схождения колес - элементом, который отвечает за стабильное положение задних колес во время движения.

При определенных нагрузках эта деталь может треснуть или сломаться. В таком случае автомобиль может вести себя нестабильно на дороге, а риск потери контроля существенно возрастает, сообщает Auto24, ссылаясь на Carscoops.

Признаки неисправности и потенциальные последствия

Водители могут заметить характерные стуки сзади, нетипичное поведение автомобиля во время движения или даже визуальное смещение заднего колеса. В худшем случае это может привести к потере управляемости на скорости. Ford сообщает о двух дорожно-транспортных происшествиях, связанных с этой неисправностью, однако информации о пострадавших пока нет.

Причина поломки еще исследуется

Окончательную первопричину производитель еще устанавливает. Среди возможных факторов называют заклинивание шарового шарнира, которое создает чрезмерную нагрузку на тягу схождения колес и в конце концов приводит к ее разрушению. Владельцев пригласят в дилерские центры для бесплатной замены компонента на усиленную деталь нового образца.

Не первая проблема с подвеской Explorer

Модель уже неоднократно попадала под сервисные кампании из-за подобных неисправностей. Предыдущие отзывы охватывали сотни тысяч автомобилей разных годов выпуска, что подчеркивает системный характер проблемы.

Дополнительные отзывы в модельном ряду

Отдельно компания предупредила владельцев гибридных версий Ford Escape и Lincoln Corsair 2023–2026 годов выпуска о потенциальном дефекте высоковольтных аккумуляторов. До устранения неисправности рекомендуется не заряжать батареи выше 80%. Причиной может быть производственный дефект, способный вызвать короткое замыкание и повышение температуры элементов.