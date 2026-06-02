Любовь ни к чему: американец не захотел продавать свой Volkswagen CC по рыночной стоимости

Ярким примером такого поведения стал случай с немецким четырехдверным купе Volkswagen CC, владелец которого недавно отказался закрывать сделку, поскольку посчитал финальную ставку покупателей заниженной. Согласно сопроводительной документации к лоту, этот экземпляр 2014 года производства, отмечает Autoevolution.

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Наклейка на окне свидетельствует, что начальная стоимость этого авто в автосалоне в свое время составляла 34 230 долларов США. Общедоступные рыночные данные показывают, что на современном вторичном рынке США Volkswagen CC в среднем оценивается в диапазоне от 2500 до 6500 долларов США.

Несмотря на эти ориентиры, во время торгов на известном аукционе Cars&Bids, самая высокая ставка за автомобиль остановилась на отметке 7313 долларов США. Когда ударил молоток, продавец решил воспользоваться своим правом и отклонил это предложение, посчитав его недостаточным, из-за чего машина до сих пор остается в продаже.

История эксплуатации и техническое состояние лота

Текущий владелец приобрел этот Volkswagen CC в середине 2022 года. За следующие четыре года он проехал на нем лишь около 12 200 километров. На момент фиксации данных для аукционного каталога общий оригинальный пробег транспортного средства составлял всего 45 400 километров. Это свидетельствует о том, что автомобиль эксплуатировался крайне редко – в среднем около 3700 километров в год.

Для дополнительного спокойствия потенциальных покупателей к лоту приложили официальный отчет Carfax. Согласно выписке, автомобиль имеет чистую историю без зафиксированных дорожно-транспортных происшествий, аварий или расхождений в показателях одометра в прошлом. Машина регистрацию штата Нью-Йорк, кузов окрашен в фирменный серебристый оттенок Reflex Silver Metallic, а внутреннее пространство выполнено в черном цвете.

Под капотом Volkswagen CC установлен стандартный 2,0-литровый рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом. Силовой агрегат выдает мощность 197 лошадиных сил и 280 Нм крутящего момента. Он работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, которая передает всю тягу на переднюю ось.

Спецификация автомобиля полностью заводская и не имеет никаких сторонних технических или визуальных модификаций. Ключевые элементы комплектации включают биксеноновую оптику со светодиодными дневными ходовыми огнями, оригинальные 17-дюймовые легкосплавные диски, отделка интерьера искусственной кожей, передние сиденья с электрической регулировкой и подогревом, двухзонную систему климат-контроля и штатную навигацию.

Известные дефекты и проведенное обслуживание

Поскольку автомобилю уже более десяти лет, он имеет несколько очевидных визуальных и технических нюансов. Среди зафиксированных недостатков выделяются мелкие сколы и царапины на лакокрасочном покрытии кузова, легкие потертости на колесных дисках и небольшая коррозия на элементах днища. Также отмечено небольшое провисание защиты поддона возле переднего бампера, заедание кнопки активации подогрева заднего стекла и тот факт, что установленные шины были выпущены еще в 2018 году.

В то же время автомобиль проходил регулярное техническое обслуживание. В конце 2024 года при пробеге 43 241 километр на сервисе были заменены свечи зажигания, катушки и ремень. Последнее обновление моторного масла и масляного фильтра произошло в июле 2024 года, когда одометр показывал 37 206 километров.

История Volkswagen CC