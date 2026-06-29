Логистика станет главным вызовом ЧМ-2026: какой трюк с автобусами придумали шотландские болельщики

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Шотландское футбольное сообщество Tartan Army не согласилось с заоблачными ценами на трансфер и арендовало для поездок на матчи чемпионата мира школьные автобусы –, которые оказались вдвое дешевле
Главным элементом мобильности организаторы уже называют автобусы, которые обеспечат так называемую "последнюю милю" между вокзалами, метро, парковками и стадионами. Каждая спортивная арена делает ставку на автобусные трансферы.
Например, в районе стадиона MetLife (Нью-Йорк, Нью-Джерси) болельщиков будут перевозить почти 300 автобусов, способных доставлять до 18 тыс. пассажиров. Временный автобусный терминал будет работать с интервалом 30 секунд, а пропускная способность системы должна составить 20 тыс. человек в час.
Официальные перевозчики решили подзаработать
Однако в футбольной логистике будут задействованы и дополнительные транспортные мощности. Например, шотландское сообщество Tartan Army уже арендовало более 20 желтых школьных автобусов для свыше 1100 болельщиков.
Как пишет Авто24 со ссылкой на официальные источники Чемпионата мира и упомянутое футбольное сообщество, Tartan Army снизила стоимость трансфера почти вдвое – с 95–90 до почти 40 долларов на человека.
Таким образом, отмечают More on Tribuna.com и другие издания, шотландские болельщики избежали заоблачных цен и будут ездить на желтых школьных автобусах.
"Мы подумали, что, возможно, если школы не будут работать, автобусы будут простаивать. Мы связались с несколькими компаниями, которые предложили нам цены, устроившие нас, – делится шотландский болельщик Дэйви Худ из Баллоха в Данбартоншире.
Болельщики обеспечили себе в общей сложности 20 автобусов по цене 38 долларов за каждый, и даже хватило денег на оплату патрульной машины полиции для сопровождения колонны. Фото: News Group Newspapers Ltd
Напомним, что "Тартанская армия" на протяжении многих лет заслужила репутацию одной из самых популярных выездных групп болельщиков в международном футболе. Вместо того чтобы ассоциироваться с беспорядками, шотландских болельщиков часто хвалят за их чувство юмора, преданность и готовность принять местную культуру, куда бы они ни отправились.
Самое сложное – после финального свистка
Самым большим вызовом для организаторов станет не доставка людей на матч, а их одновременный выезд после завершения игры. За считанные минуты стадионы будут покидать десятки тысяч человек, поэтому решающим фактором станет не количество автобусов, а синхронизация всей транспортной системы: маршруты, диспетчеризация, информация для пассажиров, резервный подвижной состав и взаимодействие с экстренными службами.
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Опыт предыдущих крупных турниров показывает: даже достаточное количество автобусов не спасает, если отсутствует четкий сценарий эвакуации пассажиропотока.
"Последняя миля" определяет успех турнира
Во многих городах-хозяевах стадионы не имеют прямого железнодорожного сообщения. Поэтому в Далласе, Арлингтоне и Гвадалахаре автобусные шаттлы интегрируются с железной дорогой и метро, создавая специальные транспортные хабы.
Именно автобус становится ключевым звеном между магистральным транспортом и спортивной ареной.
Недостаточно просто арендовать автобусы
Для обеспечения перевозок Канзас-Сити планирует задействовать 200 дополнительных автобусов, а Trinity Metro в Техасе – еще 40 чартерных машин. Однако эксперты отмечают: успех определяет не количество техники, а ее интеграция в единую систему управления.
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Каждый автобус должен иметь определенный маршрут, подготовленного водителя, резервные сценарии работы и постоянную связь с диспетчерским центром.
Фактически Чемпионат мира-2026 станет не только футбольным событием, но и глобальным тестом для современной транспортной логистики, где именно автобусы могут оказаться важнейшим видом транспорта.