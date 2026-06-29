Логистика станет главным вызовом ЧМ-2026: какой трюк с автобусами придумали шотландские болельщики

Главным элементом мобильности организаторы уже называют автобусы, которые обеспечат так называемую "последнюю милю" между вокзалами, метро, парковками и стадионами. Каждая спортивная арена делает ставку на автобусные трансферы.

Например, в районе стадиона MetLife (Нью-Йорк, Нью-Джерси) болельщиков будут перевозить почти 300 автобусов, способных доставлять до 18 тыс. пассажиров. Временный автобусный терминал будет работать с интервалом 30 секунд, а пропускная способность системы должна составить 20 тыс. человек в час.

Официальные перевозчики решили подзаработать

Однако в футбольной логистике будут задействованы и дополнительные транспортные мощности. Например, шотландское сообщество Tartan Army уже арендовало более 20 желтых школьных автобусов для свыше 1100 болельщиков.

Как пишет Авто24 со ссылкой на официальные источники Чемпионата мира и упомянутое футбольное сообщество, Tartan Army снизила стоимость трансфера почти вдвое – с 95–90 до почти 40 долларов на человека.

Таким образом, отмечают More on Tribuna.com и другие издания, шотландские болельщики избежали заоблачных цен и будут ездить на желтых школьных автобусах.

"Мы подумали, что, возможно, если школы не будут работать, автобусы будут простаивать. Мы связались с несколькими компаниями, которые предложили нам цены, устроившие нас, – делится шотландский болельщик Дэйви Худ из Баллоха в Данбартоншире.

Болельщики обеспечили себе в общей сложности 20 автобусов по цене 38 долларов за каждый, и даже хватило денег на оплату патрульной машины полиции для сопровождения колонны. Фото: News Group Newspapers Ltd

Напомним, что "Тартанская армия" на протяжении многих лет заслужила репутацию одной из самых популярных выездных групп болельщиков в международном футболе. Вместо того чтобы ассоциироваться с беспорядками, шотландских болельщиков часто хвалят за их чувство юмора, преданность и готовность принять местную культуру, куда бы они ни отправились.

Самое сложное – после финального свистка

Самым большим вызовом для организаторов станет не доставка людей на матч, а их одновременный выезд после завершения игры. За считанные минуты стадионы будут покидать десятки тысяч человек, поэтому решающим фактором станет не количество автобусов, а синхронизация всей транспортной системы: маршруты, диспетчеризация, информация для пассажиров, резервный подвижной состав и взаимодействие с экстренными службами.

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Опыт предыдущих крупных турниров показывает: даже достаточное количество автобусов не спасает, если отсутствует четкий сценарий эвакуации пассажиропотока.

"Последняя миля" определяет успех турнира

Во многих городах-хозяевах стадионы не имеют прямого железнодорожного сообщения. Поэтому в Далласе, Арлингтоне и Гвадалахаре автобусные шаттлы интегрируются с железной дорогой и метро, создавая специальные транспортные хабы.

Именно автобус становится ключевым звеном между магистральным транспортом и спортивной ареной.

Недостаточно просто арендовать автобусы

Для обеспечения перевозок Канзас-Сити планирует задействовать 200 дополнительных автобусов, а Trinity Metro в Техасе – еще 40 чартерных машин. Однако эксперты отмечают: успех определяет не количество техники, а ее интеграция в единую систему управления.

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Каждый автобус должен иметь определенный маршрут, подготовленного водителя, резервные сценарии работы и постоянную связь с диспетчерским центром.

Фактически Чемпионат мира-2026 станет не только футбольным событием, но и глобальным тестом для современной транспортной логистики, где именно автобусы могут оказаться важнейшим видом транспорта.