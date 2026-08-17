Лос-Анджелес будет платить до $600 тем, кто откажется от авто на пять недель

В рамках американской программы участникам предлагают до $120 в неделю. За пять недель участники могут получить до $600. Чтобы получить максимальную сумму, автомобиль должен оставаться припаркованным дома в течение пяти недель. Инициатором проекта стал Metro The Source (LA Metro Travel), менеджеры которого бросили клич еще в начале августа. Правда, желающих это не просто мало, а очень мало.

Вместо этого участникам предлагают пользоваться общественным транспортом, ходить пешком, ездить на велосипедах, пользоваться карпулингом или работать дистанционно. Транспортное поведение участников и пробег автомобилей будут отслеживаться автоматически с помощью мобильного приложения.

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В программу привлекут 2000 домохозяйств

На новом этапе One Car Challenge смогут принять участие до 2000 домохозяйств. Программа ориентирована, прежде всего, на семьи, которые имеют несколько автомобилей и могут временно отказаться от использования одного из них.

Это расширение предыдущего пилотного этапа, проводимого осенью 2023 года в Санта-Монике. Тогда в эксперименте приняло участие около 300 семей. Для почти 4-миллионного города это мизер.

По результатам первого этапа количество пеших прогулок, поездок на велосипеде и пользования общественным транспортом выросло на 16%. Полученные данные планируется использовать для разработки долгосрочной транспортной политики и сокращения вредных выбросов.

Зачем городу платить за отказ от автомобиля

Программа One Car Challenge является частью более широкой инициативы LA Metro Travel Rewards. Ее цель – поощрить жителей Южной Калифорнии изменять ежедневные транспортные привычки и чаще выбирать альтернативы частному автомобилю.

Как это работает

Кто может присоединиться – жители округа Лос-Анджелес, которым исполнился 21 год, имеющих один или более автомобилей в своем домохозяйстве

– жители округа Лос-Анджелес, которым исполнился 21 год, имеющих один или более автомобилей в своем домохозяйстве Задание – держать один автомобиль дома припаркованным в течение пяти недель и передвигаться общественным транспортом, велосипедами, пешком, совместным использованием автомобиля или любым другим видом транспорта.

– держать один автомобиль дома припаркованным в течение пяти недель и передвигаться общественным транспортом, велосипедами, пешком, совместным использованием автомобиля или любым другим видом транспорта. Вознаграждение – заработайте до 600 долларов для своей семьи

– заработайте до 600 долларов для своей семьи Как мы это отслеживаем – участники будут использовать приложение GoCarma– он автоматически регистрирует ваш пробег и показатели одометра, буфер обмена не требуется.

Для Лос-Анджелеса особенно актуально: город исторически зависит от автомобильного транспорта, а сокращение количества машин на дорогах рассматривают не только как способ уменьшить пробки, но и как возможность сократить выбросы и эффективнее использовать городское пространство.

Финансирование нового этапа программы осуществляется за счет гранта REAP 2.0 от Ассоциации органов местного самоуправления в Южной Калифорнии.

Один автобус, 72 велосипеда или десятки автомобилей

Показателен пример того, насколько по-разному разные виды транспорта используют городское пространство, появился еще более 30 лет назад.

В 1991 году в немецком Мюнстере сделали фотографию, на которой сравнили пространство, необходимое для перевозки 72 человек. Один автобус занимает около 30 кв.м, 72 велосипеда – примерно 90 кв. м, в то время как 60 автомобилей нуждаются почти в 1000 кв.м.

Немецкий Мюнстер сравнил и его вывод не теряет актуальности 30 лет спустя. Фото: из открытых источников

То есть, для перевозки одинакового количества людей автомобилям нужно в 30 раз больше пространства, чем для автобуса.

Транспорт изменяет не только способ передвижения

Фотография Мюнстера была сделана задолго до современных экспериментов с транспортным поведением, однако ее идея остается актуальной. Выбор между автомобилем, общественным транспортом, велосипедом или пешей походкой влияет не только на время и комфорт поездки.

Он определяет, сколько просторного города отдает дорогам и парковке, насколько большими могут быть пробки и сколько места остается для людей.

Поэтому эксперимент Лос-Анджелеса – это не просто история о $600 за отказ от автомобиля. Это попытка проверить, можно ли финансовым стимулом изменить ежедневные транспортные привычки людей – и в то же время получить город, в котором для передвижения не нужно все больше пространства под автомобили.