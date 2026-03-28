Лучшие новые авто для женщин в Украине в 2026 году: доступные, стильные и безопасные варианты

Редакция Auto24 собрала актуальный список моделей, которые хорошо подходят для ежедневного городского использования, а также сочетают необходимый комфорт, экономичность и современные технологии. Это не “женские авто” в стереотипном смысле, а практические, удобные и стильные решения, которые являются лучшими для роли первого автомобиля.

Компактные легковые: идеальные для города

Hyundai i10

Компактные хэтчбеки как Hyundai i10 остаются одними из самых удобных авто для города. Их главная фишка – компактные габариты и легкость управления, что идеально подходит для тесных парковок и плотного трафика.

В Украине Hyundai i10 стоит от 710 700 гривен (от $16 179) и предлагается в четырех комплектациях. Модель доступна с атмосферными двигателями объемом 1.0 и 1.2 литра мощностью 67 и 84 л.с. соответственно. Это вполне надежные и экономные агрегаты, которые работают в паре с 5-ступенчатой “механикой”, или роботизированной АКПП.

Škoda Fabia / SEAT Ibiza

Škoda Fabia традиционно остается одним из самых вариантов в своем классе, что важно даже при покупке нового автомобиля. Она предлагает простые и проверенные моторы – 1.0 MPI, 1.0 TSI и 1.5 TSI в паре с механической или надежной роботизированной КПП DSG, хорошую эргономику и вместительный салон. За эту модель украинские дилеры просят от 811 250 гривен ($18 510).

В то же время SEAT Ibiza делает ставку на эмоции и предлагает более яркий дизайн и немного более драйвовые настройки шасси. Кроме того, недавно в Украине презентовали рестайлинговую версию, которая доступна с атмосферным двигателем 1.6 TSI в паре с МКПП или классическим “автоматом”, или трехцилиндровым 1.0 TSI и 7-ступенчатым роботом DSG. Цена SEAT Ibiza начинается от 858 642 гривен (19 591 доллар).

Suzuki Swift

Suzuki Swift давно имеет репутацию одного из самых беспроблемных компактных автомобилей. Его преимущество – простой атмосферный 1,2-литровый трехцилиндровый мотор с мягким гибридом на 83 л.с. и “механикой” или вариатором, что хорошо подходит для города.

Авто легкое, имеет яркий дизайн, экономичное и очень предсказуемое в управлении, а эти качества делают его идеальным вариантом для ежедневной эксплуатации без лишних затрат. Этот хэтчбек предлагается по цене от 856 500 гривен (19 463 долларов).

Сітгоёп C3

Сітгоёп C3 – модель ориентирована на комфорт. Его мягкая подвеска нормально справляется с украинскими дорогами, а необычный дизайн выделяет машину среди конкурентов. C3 доступен с 1,2-литровым агрегатом PureTech на 100 л.с. в паре с МКПП, или в гибридном исполнении с этим же агрегатом и 6-ступенчатой роботизированной АКПП. Это хороший вариант для тех, кто хочет что-то стильное и не такое, как у всех по весьма доступной цене от 807 800 грн (от 18 389 долларов).

Кроссоверы: практичность и высокая посадка

Renault Kardian

Renault Kardian сохраняет все преимущества хэтчбека, но также имеет более высокий клиренс и более кроссоверный характер. Его ключевое преимущество – это один из самых доступных новых SUV на рынке, который выглядит несколько дороже, чем стоит. Его цена с учетом программы кредитования начинается от 720 300 гривен, что эквивалентно 16 400 долларов. Модель доступна исключительно с 1,0-литровым трехцилиндровым мотором с МКПП или вариатором.

MG ZS

MG ZS привлекает прежде всего ценой и оснащением. За относительно небольшие деньги покупатель получает просторный салон, высокий клиренс и довольно богатую комплектацию. И хотя это китайская модель, она отличается простой техникой – атмосферным или турбированным четырехцилиндровым двигателем объемом 1.5 литра с вариатором или “механикой”. Цена – от 826 422 гривен ($18 813).

Hyundai Venue

Hyundai Venue – кроссовер для тех, кто хочет получить проверенные технические решения вместе с современными опциями. Его сильная сторона – удобная посадка, маневренность и достаточно удобный салон.

Атмосферный 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель и классическая шестиступенчатая автоматическая трансмиссия делают его хорошим вариантом для ценителей надежности. Правда, расход топлива у Venue несколько выше, чем у конкурентов. Это также касается и стоимости – за модель просят от 877 200 гривен ($19 969).

Suzuki Vitara

Suzuki Vitara – один из самых сбалансированных вариантов в своем сегменте, поэтому этот кроссовер всегда в топе продаж. Его ценят за надежную классическую АКПП, мощный 1,4-литровый турбодвигатель на 140 л.с. и наличие полного привода, что редкость в этом классе.

Это авто для тех, кто ценит универсальность и планирует использовать его как в городе, так и на легком бездорожье. Кроме того, это достаточно доступный вариант, который стоит от 910 000 гривен (20 716 долларов).

Сітгоёп C3 Aircross

Сітгоёп C3 Aircross делает ставку на практичность. Фактически это “внедорожная” версия стандартного C3 с увеличенными габаритами и несколько иными настройками шасси. Просторный салон, трансформация сидений и комфортная подвеска делают его отличным вариантом для ежедневных поездок и семейного использования. Подробнее об этом авто читайте в нашем недавнем тест-драйве.

Kia Stonic

Kia Stonic привлекает ярким дизайном и хорошим оснащением, балансом между ценой, внешним видом и современными опциями. Это авто для тех, кто хочет выглядеть немного ярче в потоке. Под капотом у Stonic – атмосферный 1.4, или турбомотор объемом 1.0 литра. Они сочетаются с МКПП, или с классическим “автоматом” или 7-ступенчатым роботом. У дилеров в наличии есть экземпляры 2024 года производства, которые стоят от 915 840 гривен ($20 848).

Nissan Juke

Nissan Juke давно стал символом нестандартного, но привлекательного дизайна. Современное поколение получило более комфортный салон и улучшенную управляемость. Техническая часть достаточно проста – 1,0-литровый турбомотор на 114 “лошадок”, работающий вместе с “роботом” на 7 передач. Цены начинаются от 908 220 грн (20 675 долларов).

Opel Mokka

Opel Mokka – это все еще достаточно компактный автомобиль, который предлагает качественные материалы салона и общее ощущение высшего класса при относительно доступной цене. Mokka доступна со 130-сильным 1,2-литровым двигателем PureTech в паре с 8-ступенчатым классическим “автоматом”. Цена стартует от 1 093 100 гривен, то есть 24 940 долларов.

Peugeot 2008

Peugeot 2008 отличается стильным интерьером и очень приятной управляемостью. Как и модели от Opel и Сітгоёп, он также доступен с различными вариациями 1,2-литрового мотора. Это вариант для тех, кто хочет немного больше эмоций от ежедневной езды и ценит инновационность дизайна. В Украине Peugeot 2008 доступен по цене 1 119 000 гривен ($25 530).

Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc – один из самых универсальных кроссоверов в подборке, хотя и самый дорогой. По цене от 1 239 056 гривен (28 206 долларов) эта модель доступна с комбинацией 1.4 TSI + 8-ступенчатый классический “автомат”. Одно из преимуществ T-Roc – ощущение “взрослого” авто без перехода в значительно более дорогой сегмент. Правда, у дилеров осталось ограниченное количество экземпляров, поскольку недавно компания Volkswagen представила T-Roc нового поколения.

Вывод

Этот список – не о стереотипах, а о реальных сценариях использования. Все эти автомобили подходят для тех, кто хочет получить новую машину без рисков, связанных с вторичным рынком. Они просты в управлении, экономичны и достаточно универсальны для городской жизни. Кроссоверы здесь доминируют не случайно – именно они сегодня лучше всего отвечают запросам покупателей, которые ищут комфорт, безопасность и практичность в одном автомобиле.