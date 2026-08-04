Львовщина получила 49 электроскутеров, которым запрещено выезжать на дороги общего пользования

Около пяти десятков современных электроскутеров для людей с инвалидностью пополнили парк реабилитационных средств Львовщины. Благотворительную помощь получили громады области, где транспорт будет использоваться для ветеранов войны, военнослужащих после ранений и гражданских, проходящих реабилитацию.

Такие специализированные четырехколесные машины американского производителя Drive Medica в донатах и транспортных траншах благотворителей раньше встречались, но не слишком часто. Однако все идет к тому, что их количество будет расти по вполне объективным основаниям. О новом поступлении рассказала в релизе Львовская областная военная администрация.



Для реабилитации и ежедневной мобильности

Упомянутое количество машин передали огромадам Львовщины Украинская Христианская Миссия восстановления и милосердия "Добрый самарянин" и международная организация Hope for Ukraine. Drive Medical. Это уже четвертая партия такого транспорта, поступающего в область.

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Конечно, Drive Medical Scout LT американского производителя не является городским классическим транспортом, здесь вся конструкция подчинена запросам пациентов больниц, реабилитационных центров, а домашнего обихода. (см. презентационное видео ниже).

Это не вездеход, четырехколесник предполагает езду ровной дорогой, как тротуары, пешеходные зоны. Сельской грунтовкой с утрамбованной сухой твердой поверхностью Scout LT также легко пройдет, но при условии, что она ровная, без холмов.

Компактный транспорт помещается в багажник

Модель Scout LT имеет модульную конструкцию и без инструментов разбирается на четыре части, что значительно облегчает транспортировку в обычном легковом автомобиле.

Легким движением руки скутер разбирается, переносится или перевозится. Фото: Drive Medica

Электроскутер оснащен 24-вольтовым электродвигателем мощностью 250 Вт, развивает скорость до 6,4 км/ч, перевозит пользователя весом до 136 кг и весит около 45 кг вместе с аккумулятором. Пробег на одном заряде с батареей 12 Ah где-то в пределах 15 км, с аккумулятором 20 Ah – 23 км.

Машина получила четыре 8-дюймовых литых колеса, которые не боятся проколов. Скутер (см. презентационное видео внизу) имеет клиренс 8,4 см и компактные габариты 107×50×92 см, что позволяет комфортно использовать его даже в помещениях и на обустроенных маршрутах.

Процедура передачи электрических скутеров мобильности (mobility scooter) громадам Львовщины. Фото: Drive Medica

Кроме электроскутеров, благотворители передали патронатным семьям 29 зарядных станций резервного питания.

По информации Львовской ОВА, с начала полномасштабной войны "Дом Милосердия" миссии в Винниках принял более трех тысяч человек, пострадавших от войны, а международные партнеры продолжают обеспечивать регион гуманитарной и технической помощью.