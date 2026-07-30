Львовщина стала третьей в Украине по налогу на элитные автомобили: какие громады там в лидерах

По информации налоговой службы, в январе – июне 2026 года владельцы элитных автомобилей уплатили в местные бюджеты Львовщины 6,05 млн грн транспортного налога. Это на 4,4 млн грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Поскольку транспортный налог полностью остается в местных бюджетах, эти средства могут быть направлены на развитие общин, социальные программы и улучшение инфраструктуры. Об этом говорится в обзоре Авто24 со ссылкой на управление ГНС во Львовской области и на Государственную налоговую службы Украины

Львов значительно опережает соседей

Для сравнения, в Ровенской области за первое полугодие владельцы дорогих автомобилей уплатили 2,2 млн грн транспортного налога.

Это на 663 тыс. грн, или 43%, больше, чем в прошлом году, однако почти втрое меньше, чем во Львовской области.

Больше всего оплатили во Львовской громаде

Львиную долю поступлений обеспечила Львовская городская территориальная громада, в бюджет которой поступило 4,8 млн грн.

Среди других громад наибольшие поступления получили:

Дрогобычская ТГ - 128,1 тыс. грн;

Шептицкая ТГ – 114,5 тыс. грн;

Стрыйская ТГ – 105,4 тыс. грн.

Какие автомобили чаще всего попадают под налогообложение

Чаще транспортный налог в Украине платят владельцы следующих моделей:

Audi Q8 и SQ8;

BMW X6 и X7;

Land Rover Range Rover;

Lexus LX 500d и LX 600;

Mercedes-Benz G-Class и S-Class;

Porsche 911 Turbo, Тайкан, Кайен и Panamera;

Volvo XC90.

Львовщина – среди лидеров Украины

По данным Государственной налоговой службы, в первом полугодии 2026 года владельцы дорогих автомобилей уплатили в местные бюджеты Украины 166,8 млн грн транспортного налога. Это на 61,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда поступления составили 103,4 млн грн.

Наибольшие суммы транспортного налога поступили из Днепропетровской области (15,7 млн грн), Львовской области (12,6 млн грн), Одесской области (12,4 млн грн).

Таким образом, Львовщина вошла в тройку регионов Украины с наибольшими поступлениями от транспортного налога на дорогие автомобили.