Lynк & Co бросает вызов BYD и Xiaomi: представлены сверхскоростные электроседаны 10 и 10+

Главной особенностью новых моделей стала высоковольтная архитектура 900 В (в топовых версиях) и использование инновационных аккумуляторов Energee Golden Brick Battery, пишет CarNewsChina. Благодаря поддержке стандарта зарядки 5.5C, автомобили способны пополнять запас энергии с невероятной скоростью.

Используя фирменные ультраскоростные станции V4, система позволяет увеличивать запас хода на 2 км за каждую секунду подключения. Зарядка от 10% до 70% длится всего 4 минуты 22 секунды, а чтобы заполнить батарею с 10% до 97%, понадобится всего 8 минут 42 секунды. Это значительно быстрее, чем у большинства современных конкурентов, что делает эксплуатацию электромобиля такой же удобной, как и заправку традиционным топливом.

Рекорды на трассе и немецкие конкуренты

Модель Lynk & Co 10+ стала первым электрокаром бренда, получившим приставку “+”, которая символизирует экстремальную производительность. На трассе Asian Ridge Track новинка продемонстрировала время круга 1 минуту 40,14 секунды, превзойдя показатель Porsche Taycan GT. Для сравнения, в сегменте SUV на этой же трассе лидирует AUDI E7X со временем 1:47,93.

Мощность и динамика аэрокосмического уровня

Версия 10+ оснащена системой полного привода с двумя двигателями суммарной мощностью 680 кВт (912 л.с.). Такой “табун” позволяет седану разгоняться до 100 км/ч всего за 3,2 секунды. Инженеры Geely применили в приводе технологии магниевого сплава, используемого в аэрокосмической отрасли. Это позволило снизить вес силового агрегата до 75 кг, обеспечив при этом рекордный коэффициент полезного действия в 93,7%. Интеллектуальная противопробуксовочная система G-TCS реагирует на изменения дорожного покрытия всего за 2 миллисекунды, обеспечивая идеальный контроль над мощностью.

Дизайн и габариты

Автомобили выполнены в футуристическом дизайнерском языке “Next Day”. Lynk & Co 10+ дополнительно получил активное антикрыло из углеродного волокна, 21-дюймовые кованые диски и мощные тормоза Brembo. Габариты седана подчеркивают его бизнес-класс: длина составляет 5050 мм при колесной базе 3005 мм, что гарантирует исключительный простор в салоне.

Цена и рыночные перспективы

Lynk & Co 10 выходит на рынок как прямой конкурент популярного Xiaomi SU7. Предварительные цены в Китае варьируются от 200 000 до 230 000 юаней (примерно 29 000–33 300 долларов США). Учитывая запас хода до 816 км (по циклу CLTC) и передовые технологии зарядки, новинка имеет все шансы стать новым фаворитом среди ценителей быстрых и технологических электромобилей.