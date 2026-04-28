Lynk & Co представила электрический GT, способный менять длину кузова на 10 см

По своим размерам новинка похожа на итальянский суперкар Ferrari 12Cilindri, поскольку длина купе составляет 4780 мм. Дизайн сочетает классические пропорции GT с длинным капотом и низкой посадкой. Однако главной особенностью автомобиля стала система изменения формы, отмечает Carscoops.

При нажатии кнопки на центральной консоли автомобиль активирует “трековый режим”: передний и задний бамперы выдвигаются, удлиняя автомобиль на 100 мм для оптимизации аэродинамики, массивное заднее антикрыло поднимается для создания дополнительной прижимной силы, а адаптивная подвеска опускает кузов на 15 мм ближе к асфальту.

Салон-трансформер

Внутреннее пространство выполнено по схеме 2+2 и отделано белой кожей с элементами из углеродного волокна. Футуристическая передняя панель насчитывает сразу пять цифровых дисплеев. Интересно, что в экстремальном режиме вождения часть экранов складывается, чтобы сосредоточить внимание водителя на дороге.

Технической основой управления стал “цифровой интеллект”. Компания заявляет о внедрении шасси на базе искусственного интеллекта, которое автоматически подстраивает параметры под конкретный трек или стиль вождения.

Динамика на уровне мировых рекордов

Хотя детальные спецификации батареи держатся в секрете, Lynk & Co подтвердила использование мощной электрической установки с приводом на заднюю ось. Заявленное время разгона от 0 до 100 км/ч составляет ровно 2 секунды. Такие показатели ставят китайский концепт в один ряд с самыми быстрыми серийными электромобилями планеты.

Представители бренда отмечают, что этот GT – не просто дизайнерское упражнение. Компания активно собирает отзывы сообщества, чтобы принять решение о запуске модели в серийное производство. В случае положительного решения, новинка станет конкурентом для Porsche 911, Mercedes-AMG GT и недавно представленного Denza Z.

Как Lynk & Co конвертирует спортивный опыт в серийные авто?

Lynk & Co имеет немалый опыт в автоспорте благодаря участию в серии TCR (Touring Car Championship), поскольку компания унаследовала наработки команды Volvo Polestar Racing. Кроме того, родство с Geely позволяет инженерам бренда получить доступ к наработкам Lotus, в частности к платформе EPA.

Хотя ранее автопроизводитель был сфокусирован на производстве кроссоверов, разработка концептуального GT свидетельствует о намерении выйти в сегмент элитных спортивных автомобилей, где маржа и лояльность клиентов значительно выше.