Майор отряда спецназначения организовал перевозку уклонистов в Венгрию: сколько стоил этот маршрут

По предварительным данным специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона, схема действовала с середины мая 2026 года. 31-летний майор, заместитель начальника одного из подразделений правоохранительного органа специального назначения, наладил канал незаконной переправки мужчин призывного возраста в Венгрию.

Следователи утверждают, что он отвечал за всю логистику перевозки. В частности, он организовывал трансфер из Львовской области в приграничный населенный пункт в Закарпатье, обеспечивал временное проживание, определял наиболее удобное время для переправки, координировал передачу денег и дальнейшее передвижение в обход официальных пунктов пропуска.

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За доставку до границы просил $12,5 тысячи

Стоимость незаконного "маршрута" составляла 12,5 тысячи долларов США. По материалам следствия, деньги клиент должен был передать после доставки в Мукачево, откуда организаторы уже готовили нелегальный переход украинско-венгерской границы.

Сотрудника правоохранительных органов задержали после получения оговоренной суммы. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – организация незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенная группой лиц из корыстных побуждений.

Арест произошел через минуту-другую после получения денег за услугу по переправке в Венгрию. Фото: спецпрокуратура в сфере обороны

Суд поместил майора под стражу

Решением суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере почти 233 тысяч гривен.

В настоящее время правоохранители устанавливают других возможных участников схемы и проверяют причастность подозреваемого к другим аналогичным эпизодам.

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Досудебное расследование проводят следователи и оперативники УСБУ в Закарпатской области совместно с сотрудниками внутренней и собственной безопасности 27-го пограничного отряда ГПСУ.