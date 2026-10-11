Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Сингапура: обзор гонки Формулы-1

Уикенд проходил в формате со спринтом, который из-за дождливой погоды оказался насыщенным событиями. Макс Ферстаппен выиграл спринтерскую квалификацию и сам спринт. На старте Джордж Рассел опередил Ферстаппена, однако не удержал болид на влажной трассе и попал в аварию. В общей сложности до финиша спринта добрались только 14 гонщиков.

Квалификация: Ферстаппен впереди Ferrari

Поул-позишн на основную гонку также завоевал Макс Ферстаппен. Позади него расположились пилоты Ferrari. Лидер чемпионата Андреа Кими Антонелли квалифицировался четвертым, тогда как его напарник Джордж Рассел из-за смены элементов силовой установки стартовал с конца пелотона.

Старт гонки и первые пит-стопы

Старт основной гонки прошел без серьезных инцидентов. Шарль Леклер попытался атаковать Ферстаппена в борьбе за лидерство, но обогнать нидерландца не смог. Оба лидера начали гонку на шинах Soft, тогда как Льюис Хэмилтон выбрал Medium.

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На восьмом круге болид Audi Габриэля Бортолето остановился на выезде из пит-лейна. На трассе объявили режим виртуального автомобиля безопасности (VSC), однако лидеры не стали использовать эту возможность для замены шин.

Уже на десятом круге Джордж Рассел поднялся на 13 место. Тем временем Леклер продолжал держаться недалеко от Ферстаппена: отрыв между ними составлял около двух секунд.

На 19-м круге Хэмилтон первым из лидеров заехал в боксы. Несмотря на старт на Medium, он перешел на Soft, рассчитывая проехать на этом комплекте значительную часть оставшейся дистанции. Леклер выбрал противоположную тактику и перешел на Medium.

VSC помог Расселу подготовиться к пит-стопу

На 31-м круге гонку завершил Франко Колапинто из Alpine. Однако его сразу оказалось недостаточно для появления автомобиля безопасности.

На 32-м круге Ферстаппен отправился в боксы за свежим комплектом шин. Сразу за ним пит-стоп исполнил Ландо Норрис, поэтому Макс сохранил лидерство. Джордж Рассел на тот момент уже поднялся на седьмое место и ждал благоприятного момента для замены резины.c

Случай появился на 39-м круге, когда из-за проблемы со сцеплением в коробке передач сошел Лэнс Стролл. На трассе снова ввели режим VSC. В боксы въехали Рассел, Антонелли и Леклер. Однако Рассел выполнил пит-стоп в конце режима виртуального автомобиля безопасности и вернулся на трассу десятым. Хэмилтон, продолжавший ехать на уже изношенных шинах Soft, решил остаться на трассе.

Проблемы с шинами и борьба за подиум

На 42-м круге Оскар Пиастри сменил Medium на Soft из-за медленного прокола правого заднего колеса. Приблизительно в это же время Антонелли начал сообщать команде о проблемах с тормозами. Аналогичные замечания возникли и у Хэмилтона.

На 46-м круге Леклер опередил напарника по Ferrari. До Ферстаппена оставалось около 15 секунд, так что для реальной борьбы за победу Шарлю нужно было существенно сокращать отставание на каждом круге. Однако темп монегаска не позволил ему приблизиться к лидеру достаточно быстро.

Тем временем шины Хэмилтона стали заметно терять эффективность. На 53-м круге Норрис приблизился к семикратному чемпиону мира и готовился атаковать его в борьбе за место на подиуме.

В первом повороте Хэмилтон срезал трассу и получил преимущество, а между тем Антонелли воспользовался ситуацией и опередил Норриса. Затем и сам Антонелли прошел Хэмилтона, поднявшись на третье место.

Льюис не спешил уступать позицию Норрису, однако на 55-м круге пилот McLaren все же выполнил обгон. Из-за деградации шин Хэмилтон упустил возможность побороться за подиум.

На последнем круге его также опередил завершивший гонку пятым Оскар Пиастри. Леклер в это время не смог сократить отставание от Ферстаппена: разница между ними оставалась на уровне 8-9 секунд.

Результаты Гран-при Сингапура

Макс Ферстаппен одержал вторую победу и впервые в карьере выиграл Гран-при Сингапура. Вторым финишировал Шарль Леклер, а третьим стал Андреа Кими Антонелли. Далее финишировали пилоты McLaren, Льюис Хэмилтон, Лиам Лоусон, Нико Хюлькенберг, Джордж Рассел и Исаак Аджар. Следующий этап Формулы-1 намечен на 25 октября на трассе в Остине, США. Если Антонелли выиграет этот этап, он станет досрочным чемпионом.