Малайзия запретила продажу популярного кроссовера Chery Omoda 5: у новых авто просто отваливаются колеса

ФОТО: Carscoops|
У Chery Omoda 5 колеса отпадают на ходу
Как сообщает издание Carscoops, местный Департамент дорожного транспорта (JPJ) пошел на радикальные шаги после того, как сеть заполонила шокирующие кадры оторванных задних балок. Ведомство не только остановило реализацию, но и начало собственное техническое расследование безопасности этих транспортных средств.
Речь идет о компактном переднеприводном кроссовере местного производства, который оснащается 1,6-литровым турбомотором и роботизированной коробкой передач. До официального запрета эта модель стоила около 28 600 долларов и имела немалый спрос среди водителей.
Реакция производителя и попытки скрыть проблему
Официальное представительство Chery отреагировало на кризис лишь спустя шесть дней после публикации первых видео с поломанными машинами. Компания сочла наличие проблемы и запустила специальный сайт, где владельцы могут проверить свой VIN-код.
По данным автопроизводителя, критический дефект касается исключительно дорестайлинговых комплектаций C и H. Именно на этих версиях устанавливалась торсионная балка задней подвески, тогда как обновленные модификации уже получили многорычажную систему.
"Мы призываем каждого владельца, стремящегося к дополнительному спокойствию, посетить наш авторизованный сервисный центр",– заявили представители Chery.
Однако репутация компании уже потерпела удар из-за попыток скрыть инцидент. Известный малазийский автоблогер Борак Мотосипут рассказал, что бренд пытался устроить ему медийную блокаду. После публикации видео с оторванными колесами компания давила на местные издания, чтобы те перестали освещать эту тему.
Подобное случается не в первый раз
- Напомним, что китайский автопроизводитель, продающий машины под брендами Omoda, Jaecoo и Jetour, уже сталкивался с аналогичными неприятностями.
- В 2024 году компания добровольно отозвала 600 кроссоверов из-за потенциальных проблем с задней осью..
- Тогда причиной неисправности назвали некачественную сварку деталей во время заводской сборки. Хотя под кампанию попала большая партия, реальный дефект обнаружили всего на 60 автомобилях.