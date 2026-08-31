Мама владелица, сын за рулем: куда может поехать роскошная Toyota чиновника ГСЧС

Теперь премиальный внедорожник начальника одной из пожарно-спасательных частей Харьковщины может перейти государству вместе с почти 200 тысячами гривен наличных денег.

Об эпизоде по истории приобретенного состояния чиновника говорится в релизе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Мамина Toyota, которой пользовался сын

САП обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском по активам начальника одной из пожарно-спасательных частей ГСЧС Харьковщины Виталия Ризныка. В отличие от других правоохранительных органов, САП не стесняется конкретно указывать фигурантов дела.

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Главный пункт в этом списке– Toyota Land Cruiser 200 2019 в дорогой комплектации Executive Lounge. Автомобиль приобрели в 2024 году, а его минимальную рыночную стоимость прокурор оценивает в 3,027 млн. грн.

Формально владелицей внедорожника есть мать чиновника. Но, по данным САП, собранные доказательства свидетельствуют, что фактическим владельцем и пользователем автомобиля был ее сын.

Есть еще одна деталь: в своей декларации за 2025 год Резник отметил, что пользуется этим автомобилем только после того, как правоохранители уже начали проверку его имущественного положения и направили соответствующий запрос.

Семейных доходов на такую покупку не хватало

САП утверждает, что проанализировала официальные доходы и расходы самого чиновника, его жены и родителей.

Вывод прокурора: законных доходов семьи было недостаточно, чтобы приобрести такой автомобиль.

В иск также попали 196 117 грн наличных, которые, по версии прокуратуры, увеличили личные сбережения чиновника по итогам 2024 года.

Итого САП просит признать необоснованными активы на 3 223 117 грн и взыскать их в доход государства.

Land Cruiser уже под арестом

История не ограничилась самим иском. 25 августа ВАКС наложил арест на спорный Toyota Land Cruiser 200. Суд также запретил перемещать автомобиль за пределы Украины.

То есть пока суд будет разбираться, чья это все-таки Toyota– мамы по документам или сына по фактическому пользованию, внедорожник никуда не уедет.

Иск САП подан из материалов ДБР и доказательств, которые прокуратура собрала самостоятельно. В то же время важно: речь идет именно об иске относительно необоснованных активов, а не о приговоре по уголовному делу.