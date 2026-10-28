Мамин Dodge Durango и земля под Киевом: у столичного эксборца с наркотиками забирают активы

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, прокуроры подали иск в Высший антикоррупционный суд против Александра Дыбова. Речь идет о признании необоснованными активов, юридически принадлежащих матери бывшего чиновника.

Следователи установили, что в течение 2022 - 2023 годов родственница чиновника стала владелицей солидного имущества. Главной жемчужиной оказался мощный американский внедорожник Dodge Durango 2018 выпуска, а дополнил картину земельный участок площадью 0,12 гектара в престижном садовом обществе Гатне-2.

Правоохранители обратили внимание на интересный нюанс: мать полицейского постоянно проживает на временно оккупированной территории, поэтому физически не могла пользоваться этими благами. Фактически за рулем Dodge и на загородном участке видели самого экс-чиновника и его жену.

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Подробное аудит финансов семьи показал классическую для таких дел картину. Официальные доходы представителя власти и его близких даже близко не позволяли совершить столь масштабные покупки.

" Анализом доходов и расходов установлена невозможность приобрести это имущество за счет законных доходов, – отметили в САП.

Доказательную базу для иска совместно собирали детективы НАБУ, специалисты НАПК и прокуроры САП.

Похожие схемы больше не работают

Напомним, ранее мы писали об аналогичном финале для другого правоохранителя. У сотрудника Харьковского управления Нацполиции Верховный Суд окончательно конфисковал премиальный Lexus LX 450D, который также был предусмотрительно оформлен на жену без соответствующего легального состояния.

Как уже сообщалось на нашем сайте, практика переписывания дорогих машин на родственников или подчиненных становится все более рискованной. Недавно НАБУ завершило расследование в отношении экс-чиновника, которая скрывала пользование кроссовером Mercedes-Benz GLC 220 d, хитро записанным на ее подчиненного.