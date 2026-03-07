Mansory создала двухдверный Mercedes-Benz G-Class: выпустят всего 8 таких для избранных

Gronos Coupe EVO C - это радикально переработанный G-Class с двумя дверями, открывающимися в противоположном направлении (так называемыми “suicide doors”). Такое решение выглядит эффектно, но значительно усложняет доступ к заднему ряду. Практичность, очевидно, не главный приоритет. Здесь ставка сделана на вау-эффект и эксклюзивность, отмечает Auto24.

Кованый карбон и агрессивный обвес

Кузов получил массивный пакет из карбона. Спереди дизайнеры установили полностью переработанный бампер, новые воздухозаборники, выраженный сплиттер, обновленную решетку радиатора, карбоновый капот, расширенные колесные арки и гигантский задний диффузор. На крыше - фиксированный спойлер. Улучшает ли он аэродинамику квадратного G-Wagen? Вопрос риторический. Показанный экземпляр сочетает открытый кованый карбон с насыщенным коричневым цветом кузова.

Роскошный салон в стиле “ничего лишнего, кроме всего прочего”

В то же время интерьер не менее экстравагантный. Сиденья, руль, дверные карты и передняя панель обтянуты белой кожей с контрастной черной строчкой. Карбоновые вставки добавили по всему салону - чтобы никто не забыл, кто именно создал этот автомобиль. Фактически это сочетание люксового шоукара с внедорожником, который когда-то задумывался как утилитарная машина.

Мощность может превысить 900 л.с.

Официальные технические характеристики не раскрываются. Однако Mansory традиционно серьезно вмешивается в силовой агрегат. Не исключено, что мощность этой версии превышает 900 лошадиных сил.

Восемь экземпляров на весь мир

Mansory выпустит только восемь таких автомобилей и каждый будет иметь уникальную конфигурацию. Цену официально не объявляют, но учитывая масштаб переделок и эксклюзивность, речь идет о нескольких миллионах евро.