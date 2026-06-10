Маркировка "Сделано в ЕС" может появиться на автомобилях из Японии, Южной Кореи и Великобритании

В перечень так называемых "доверенных партнеров" предлагают включить Великобританию, Японию и Южную Корею. Такой шаг является фактическим признанием того, что европейская промышленность не способна самостоятельно противостоять финансовому и производственному давлению со стороны Китая, пишет Carscoops.

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Первая редакция законопроекта предусматривала, что государственные субсидии и налоговые льготы будут доступны исключительно для транспортных средств, изготовленных непосредственно в странах Евросоюза. Главный фокус программы направлен на сегмент служебных автомобилей и корпоративных автопарков, на которые сейчас приходится около 60% от всех новых регистраций транспортных средств в регионе. Включение иностранных партнеров в эту программу позволит их автомобилям претендовать на значительные налоговые льготы, в частности на снижение налога на коммерческий автотранспорт.

Спасение для автопрома Великобритании и сохранение цепей поставок

Возможное расширение географии действия льгот является критически важной новостью для автомобильной индустрии Великобритании, которая находится в состоянии глубокого кризиса после выхода страны из состава ЕС. Ранее японская корпорация Nissan официально предупредила британского премьер-министра Кира Стармера о риске закрытия своего крупнейшего завода в городе Сандерленд.

Причиной такого ультиматума была именно угроза потери европейского рынка из-за изначальных строгих ограничений программы "Покупай европейское". Обновление правил может стать решающим фактором, который убедит менеджмент Nissan сохранить инвестиции и продолжить работу предприятия в Соединенном Королевстве.

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Отмечается, что ключевую роль в смягчении позиции Брюсселя сыграли руководители крупнейших автомобильных концернов мира. Они провели переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, во время которых доказали, что жесткие ограничения разрушат имеющиеся интегрированные цепи поставок между четырьмя ключевыми регионами.

Строгое соблюдение географического принципа "Сделано в ЕС" нанесло бы серьезный удар по самим европейским брендам, которые в процессе производства машин массово используют комплектующие и узлы иностранного происхождения. Распространение льгот на партнерские страны рассматривается как единственный действенный механизм противодействия китайской политике избыточных производственных мощностей.