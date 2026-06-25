Маршрут до границы подорожал на 2 тысячи долларов: в Одесской области задержали организатора побега

По данным следствия, он предлагал несколько вариантов выезда из Украины и брал за свои услуги от 8 до 20 тысяч долларов США. На стоимость услуги влияла даже погода.

О подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины сообщили военнослужащему одной из воинских частей. Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

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Предлагал несколько "тарифов"

По версии следствия, в конце 2025 года 30-летний помощник начальника военного наряда организовал схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за пределы Украины во время военного положения.

Подозреваемый предлагал клиентам несколько вариантов пересечения границы. Выезд через официальный пункт пропуска оценивался в 13 тысяч долларов, нелегальный переход вне пунктов пропуска стоил 8 тысяч долларов, а полное сопровождение с гарантиями – 20 тысяч долларов.

Один из клиентов выбрал легальный вариант через пункт пропуска, однако впоследствии стоимость такой "услуги" выросла до 15 тысяч долларов.

Задержали с поличным. Теперь это будет рассматриваться в суде. Фото: Спецпрокуратура в сфере обороны

Требовал аванс и прорабатывал маршрут

Следователи установили, что подозреваемый подробно инструктировал заказчиков, определял маршрут, дату и время пересечения границы, а также требовал часть средств заранее в качестве гарантийного взноса.

В начале июня он получил 3 тысячи долларов аванса. Во время передачи ещё 4,5 тысячи долларов правоохранители задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины.

До девяти лет лишения свободы

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн грн.

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В настоящее время правоохранители устанавливают всех участников схемы и возможных сообщников. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование проводят следователи ГБР при оперативном сопровождении Национальной полиции и Службы безопасности Украины.