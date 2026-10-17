"Маршрутки" без водителя уже реальность: чем удивила китайская Pix Moving в Париже

ФОТО: Pix Moving|
Беспилотные "маршрутки" уже заполонили улицы китайских городов, на штрафы не нарываются, аварий не создают
Как сообщает китайский производитель Pix Moving на своем сайте, уже готов целый парк транспортных средств, умеющих адаптировать свой функционал под конкретные потребности мегаполиса. Главная идея разработчиков состоит в том, что современному городскому транспорту больше не нужны сверхмощные двигатели или огромный запас хода.
В центре внимания на стенде оказались два микроавтобуса RoboBus, рассчитанные на шестерых пассажиров. В салоне люди сидят лицом друг к другу, а высота потолка в 1,75 метра позволяет заходить и выходить без лишнего дискомфорта.
Двигает этот 3,82-метровый шаттл система из четырех электромоторов, питающихся от батареи емкостью 21,5 кВт-ч. Максимальная скорость ограничена адекватными для города 30-35 км/ч, а запас хода составляет от 70 до 100 километров.
Интересно, что на этой же платформе Ultra-Skateboard базируется и RoboShop. Это полностью автономное передвижное кафе или магазин, который может работать денно и нощно в любой точке города.
Европейский тур и амбициозные планы
Проекты Pix Moving – это уже давно не просто красивые концепты на бумаге. Беспилотные автобусы бренда уже успели поездить по дорогам немецких городов Хемниц и Ландсберг-ам-Лех, а также засветились в Цюрихе, Турине, Токио и даже в Саудовской Аравии.
" Наша главная цель – превратить ежедневные поездки из скучной рутины на время, которое можно провести с пользой, – отмечают представители Pix Moving.
Напомним, ранее компания уже демонстрировала свои наработки на автосалоне IAA в Мюнхене, где их модульные платформы вызвали большой интерес среди экспертов по городской мобильности.