"Маршрутки" без водителя уже реальность: чем удивила китайская Pix Moving в Париже

Как сообщает китайский производитель Pix Moving на своем сайте, уже готов целый парк транспортных средств, умеющих адаптировать свой функционал под конкретные потребности мегаполиса. Главная идея разработчиков состоит в том, что современному городскому транспорту больше не нужны сверхмощные двигатели или огромный запас хода.

В центре внимания на стенде оказались два микроавтобуса RoboBus, рассчитанные на шестерых пассажиров. В салоне люди сидят лицом друг к другу, а высота потолка в 1,75 метра позволяет заходить и выходить без лишнего дискомфорта.

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Двигает этот 3,82-метровый шаттл система из четырех электромоторов, питающихся от батареи емкостью 21,5 кВт-ч. Максимальная скорость ограничена адекватными для города 30-35 км/ч, а запас хода составляет от 70 до 100 километров.

Интересно, что на этой же платформе Ultra-Skateboard базируется и RoboShop. Это полностью автономное передвижное кафе или магазин, который может работать денно и нощно в любой точке города.

Европейский тур и амбициозные планы

Проекты Pix Moving – это уже давно не просто красивые концепты на бумаге. Беспилотные автобусы бренда уже успели поездить по дорогам немецких городов Хемниц и Ландсберг-ам-Лех, а также засветились в Цюрихе, Турине, Токио и даже в Саудовской Аравии.

" Наша главная цель – превратить ежедневные поездки из скучной рутины на время, которое можно провести с пользой, – отмечают представители Pix Moving.

Напомним, ранее компания уже демонстрировала свои наработки на автосалоне IAA в Мюнхене, где их модульные платформы вызвали большой интерес среди экспертов по городской мобильности.