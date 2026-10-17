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"Маршрутки" без водителя уже реальность: чем удивила китайская Pix Moving в Париже

В Парижском автосалоне китайский бренд Pix Moving представил линейку инновационного городского транспорта, среди которой выделяются автономные шаттлы RoboBus. Эта разработка демонстрирует совершенно новый подход к мобильности, где автомобили превращаются в передвижные пассажирские минивэны, кафе или машины последней мили.
Автономные шаттлы и микрокар Beastie от Pix Moving в Париже

ФОТО: Pix Moving|

Беспилотные "маршрутки" уже заполонили улицы китайских городов, на штрафы не нарываются, аварий не создают

Валентин Ожго
logo17 октября, 15:15
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Как сообщает китайский производитель Pix Moving на своем сайте, уже готов целый парк транспортных средств, умеющих адаптировать свой функционал под конкретные потребности мегаполиса. Главная идея разработчиков состоит в том, что современному городскому транспорту больше не нужны сверхмощные двигатели или огромный запас хода.

В центре внимания на стенде оказались два микроавтобуса RoboBus, рассчитанные на шестерых пассажиров. В салоне люди сидят лицом друг к другу, а высота потолка в 1,75 метра позволяет заходить и выходить без лишнего дискомфорта.

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Двигает этот 3,82-метровый шаттл система из четырех электромоторов, питающихся от батареи емкостью 21,5 кВт-ч. Максимальная скорость ограничена адекватными для города 30-35 км/ч, а запас хода составляет от 70 до 100 километров.

Интересно, что на этой же платформе Ultra-Skateboard базируется и RoboShop. Это полностью автономное передвижное кафе или магазин, который может работать денно и нощно в любой точке города.

Европейский тур и амбициозные планы

Проекты Pix Moving – это уже давно не просто красивые концепты на бумаге. Беспилотные автобусы бренда уже успели поездить по дорогам немецких городов Хемниц и Ландсберг-ам-Лех, а также засветились в Цюрихе, Турине, Токио и даже в Саудовской Аравии.

" Наша главная цель – превратить ежедневные поездки из скучной рутины на время, которое можно провести с пользой, – отмечают представители Pix Moving.

Напомним, ранее компания уже демонстрировала свои наработки на автосалоне IAA в Мюнхене, где их модульные платформы вызвали большой интерес среди экспертов по городской мобильности.

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