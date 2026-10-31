Машины ездят сами еще до выезда с завода: BMW масштабирует технологию автопилота на 1 миллион авто

Как сообщает официальный прессцентр BMW Group, Британское предприятие MINI Plant Oxford стало уже четвертой площадкой концерна, где полноценно заработала инновационная система AFW. Только за прошлый год на этом заводе зафиксировали более 53 тысяч автоматизированных перемещений машин.

В общей сложности в глобальной сети компании ежедневно происходит около 3500 таких маневров. Технология позволяет готовым автомобилям динамично реагировать на окружающую среду: они самостоятельно распознают людей, логистический транспорт и временные препятствия на своем пути.

"Мы рано распознали потенциал этой системы, протестировали ее и довели до серийной зрелости, а теперь разворачиваем по всему миру",

– Раймонд Виттманн, член правления BMW.

Как работает заводской автопилот

Главная фишка системы состоит в использовании внешних датчиков. Лидеры и камеры установлены не на самих машинах, а непосредственно в инфраструктуре завода. Это означает, что автомобиль может ехать самостоятельно, независимо от того, какая у него комплектация. Завод MINI в Оксфорде пошел еще дальше.

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Это первая локация, где беспилотные авто напрямую подключили к существующим системам управления. Облачное решение позволяет машине с ювелирной точностью подъехать к подъемнику для выполнения конкретной технологической операции. Технология разрабатывалась в тесном сотрудничестве со швейцарской компанией Embotech. Для непрерывного усовершенствования маршрутов и симуляции сложных ситуаций разработчики активно используют искусственный интеллект.

Планы на будущее

В настоящее время разумная логистика уже работает на заводах в Дингольфинге, Лейпциге, Регенсбурге и Оксфорде. Следующим шагом станет внедрение системы на американском предприятии BMW в Спартанбурге, запланированном на 2027 год.

Напомним, что пилотный проект стартовал в Дингольфинге еще в 2022 году. За это время компания развернула там самую большую инфраструктуру лидеров в Европе, что позволило превратить экспериментальную разработку в надежный отраслевой стандарт.