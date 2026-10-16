Маскировка под ВСУ и семейный подряд: сколько сейчас стоит нелегальный выезд за границу

Как сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, оперативники совместно со следователями и СБУ провели масштабную операцию в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

В общей сложности правоохранители задержали шесть человек, а семи фигурантам уже сообщили о подозрении, за что им светит до девяти лет за решеткой с конфискацией имущества.



Легенда о полигоне и военной форме

Наиболее креативно к делу подошли организаторы Киевской области, которыми дистанционно руководил 26-летний парень из-за границы. Чтобы беспрепятственно проезжать блокпосты на пути в Черновцы, водитель переодевался в форму ВСУ и выдавал себя действующим военнослужащим.

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Пассажиров также экипировали в камуфляж. По легенде, перевозчик якобы вез бойцов на полигон после самопроизвольного оставления части.

Такой трансфер в Румынию стоил 5500 долларов, а за дополнительную тысячу клиентов обещали переправить дальше в Венгрию. Одного из водителей задержали как раз во время обналичивания.

Заплыв в Молдову за 10 тысяч долларов

В Винницкой области 56-летний местный житель организовал гораздо более дорогой маршрут. За 10 тысяч долларов с человека он гарантировал доставку к границе с Молдовой.

Деньги делили между водителями: первый получал 7 000 долларов за основной отрезок пути, а второй забирал 3 000 долларов за подвоз непосредственно к реке. Дальше клиенты должны вплавь добраться до соседней страны, где им обещали помощь с переездом в Румынию.



Семейный подряд в Одесской области

На юге страны незаконный трафик превратили в семейный бизнес. Супруги из Одесской области за 5 000 долларов брались довезти мужчин до непризнанного Приднестровья вне официальных пунктов пропуска.

Муж лично вез пассажиров, тогда как жена ехала впереди на другом авто. Она выполняла роль разведчицы: проверяла маршрут на наличие полицейских блокпостов и пограничных нарядов, оперативно предупреждая мужчину об опасности.

Эта схема дала сбой в километре от государственной границы в Раздельнянском районе, где их автомобиль остановили правоохранители.

В ходе обысков у фигурантов всех трех схем изъяли не только автомобили и черновую бухгалтерию, но и две гранаты, патроны и холодное оружие.

Задержание и вручение подозрения фигурантам дела по всем трем локациям и эпизодам. Фото: из материалов следствия