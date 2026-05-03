Масштабная сеть автокраж в Нью-Йорке: убытки на 1,2 миллиона долларов коснулись владельцев Honda и Toyota

Как пишет Carscoops, обвинительный акт содержит рекордное количество пунктов – 971. Следствие установило, что вместо дорогих суперкаров участники группировки сосредотачивались на популярных марках, таких как Honda и Toyota. Такой выбор объясняется тем, что запчасти к этим авто пользуются огромным спросом, их легче транспортировать и почти невозможно отследить на рынке перепродажи из-за отсутствия серийных номеров.

Преступная схема работала по четкому графику: с полуночи до 5 утра экипажи передвигались на угнанных автомобилях в поисках новых целей. Используя общественные паркинги как временные хранилища, воры демонтировали детали за считанные минуты.

Статистика ущерба и методы реализации

По данным полиции, деятельность группы нанесла значительный ущерб жителям Нью-Йорка:

Похищено 11 автомобилей.

Демонтировано не менее 69 каталитических нейтрализаторов.

Сняты колеса и шины со 172 транспортных средств.

Общая стоимость похищенного имущества оценивается в 1 201 689 долларов, а сумма нанесенного ущерба в результате повреждений авто составила еще 724 669 долларов. Во время обысков правоохранители обнаружили чемодан с наличными на сумму более 100 000 долларов, связанную с этой операцией.

Теневой онлайн-рынок

Успех операции обеспечивало отсутствие идентификационной маркировки на таких компонентах, как колеса или катализаторы. Это позволяло преступникам оперативно реализовывать “товар” через популярные онлайн-площадки по всей территории США. Использование массовых автомобилей с легкосъемными деталями позволило группе длительное время оставаться вне зоны особого внимания, однако масштабный арест положил конец этой многомиллионной схеме.

Почему грабители похищают катализаторы из автомобилей?

Популярность краж каталитических нейтрализаторов обусловлена содержащимися внутри них драгоценными металлами,. Для очистки выхлопных газов в их конструкции применяют родий, платину и палладий. Эти металлы имеют более высокую рыночную стоимость, чем золото. Кроме того, последнее время она постепенно растет.

Модели Honda и Toyota стали целью воров также потому, что в гибридных установках ДВС работает реже, а значит катализатор меньше изнашивается, что увеличивает их ценность на переработке.