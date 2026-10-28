Масштабное наступление Mercedes-Benz: компания готовит 40 новых авто к 2027 году

Как сообщает Mercedes-Benz, компания разворачивает скорейшее расширение портфолио в своей истории, опираясь на 140-летний инженерный опыт. Главным инструментом для этого станет интеллектуальная модульность, которая позволит гибко масштабировать силовые установки, батареи и программное обеспечение MB.OS на разные классы автомобилей.

"Ни одна технология не формирует характер автомобиля так сильно, как его силовая установка", – Йорг Бартельс, вице-президент по разработке силовых агрегатов. По его словам, подлинная инновация возникает тогда, когда техническое совершенство превращается в интуитивно понятный опыт вождения.

Модульные платформы и 800-вольтовая архитектура

Для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания немцы используют гибридную линейку FAME. Она сочетает низкое потребление топлива благодаря системе ISG 2.0 с увеличенной мощностью для широкого спектра машин.– от компактного кроссовера GLA к представительскому S-Class.

Электрические модели получат модульную архитектуру, созданную на основе концепта VISION EQXX. Сначала эту 800-вольтовую систему внедрят в компактном сегменте, включая CLA и GLB, а затем масштабируют на более крупные модели, такие как E-Class и S-Class.

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Сердцем новых электрокаров станет электрическая силовая установка EDU 2.0, которую компания разработала и производит самостоятельно. Она сочетает двухступенчатую коробку с кулачковой муфтой и инвертор на основе карбида кремния, что позволяет найти идеальный баланс между максимальным крутящим моментом, скоростью и энергоэффективностью.

Революция батарей: от LNMO до твердотельных аккумуляторов

Производитель активно работает над новым поколением элементов питания, чтобы сделать их дешевле и эффективнее. Важным шагом стала химия LNMO (литий-никель-марганец-оксид), которая вообще не нуждается в кобальте и использует гораздо меньше никеля.

Эта технология способна работать под напряжением до пяти вольт. По сравнению с популярными ныне литий-железо-фосфатными батареями, новые аккумуляторы могут обеспечить до 30 процентов больший запас хода при аналогичном весе и размерах.

Параллельно проходят успешные испытания твердотельных батарей совместно с партнерами Factorial Energy и ProLogium. Тестовый электромобиль EQS с литий-металлической твердотельной батареей уже смог преодолеть 1205 километров от Штутгарта до Мальме без подзарядки.

Технологии Формулы-1 на обычных дорогах

Сотрудничество с подразделением High Performance Powertrains, создающим двигатели для болидов Формулы-1, принесло вполне реальные плоды для серийных авто. Ярким примером стал обновленный 1,5-литровый бензиновый двигатель M252 LS.

Этот агрегат выдает 170 кВт базовой мощности и дополнительные 23 кВт, став самым мощным 4-цилиндровым мотором в компактном классе бренда. Главная фишка– электрический турбокомпрессор мощностью 5 кВт, питающийся от 48-вольтовой бортовой сети и полностью устраняющий эффект турбоями.

Благодаря этой системе кроссовер GLB 250 разгоняется быстрее своего предшественника, при этом выбрасывая на 17 процентов меньше углекислого газа. Кроме того, электрическая турбина умеет рекуперировать энергию выхлопных газов, превращая ее в электричество.

140 лет инноваций