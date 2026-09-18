Масштабный отзыв BYD: более 180 тысяч популярных авто имеют опасный дефект тормозов

Как сообщает издание CnEVPost, BYD начала масштабную кампанию по отзыву 183 211 автомобилей серий Tang и Qin. Проблема оказалась довольно коварной: из-за некачественного материала ограничитель педали тормоза может треснуть или вообще отвалиться после длительной эксплуатации.

Что это значит на практике? Даже если вы убрали ногу из тормоза, стоп-сигналы продолжают ярко светиться. Водители сзади вас получают ложный сигнал, что может легко спровоцировать ДТП.

Что делать украинским владельцам BYD?

Поскольку в Украине ездит немало б/у BYD, привезенных из Китая, владельцам этих моделей стоит самостоятельно проверить работу своих "стопов". Официальная бесплатная замена деталей действует только в Китае, поэтому водителям придется решать проблему на местных СТО.

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BYD Tang DM-i

Под отзыв попали машины, выпущенные с 2014 по 2022 годы. Большинство из них– это кроссоверы Tang (более 142 тысяч), включая гибриды DM-i и чисто электрические версии. Также проблема затронула более 40 тысяч седанов Qin, собранных в период с 2014 по 2019 год.

Интересно, что Tang и Qin– это одни из самых старых линеек бренда, продажи которых в последнее время просели на фоне выхода более новых моделей. Однако в общей сложности BYD продолжает бить рекорды: только за август компания продала более 440 тысяч "зеленых" авто, демонстрируя стабильный рост.