Из-за тополиного пуха сгорели 20 новых электромобилей Geely

Как пишет CarNewsChina, пожар произошел 30 мая. На опубликованных в сети кадрах видно, как плотные ряды припаркованных машин мгновенно охватило пламя, а над территорией стоянки поднялся густой черный дым. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, в частности отряды пожарных и полиция, которым удалось ликвидировать возгорание. По официальным данным, в результате инцидента никто из людей не пострадал.

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Обстоятельства происшествия

По информации представителей правоохранительных органов, правонарушителем оказался 74-летний мужчина по фамилии Ван. Находясь вблизи пешеходных дорожек и зон для прогулок, он заметил большие скопления пуха тополя. С помощью обычной карманной зажигалки Ван поджег часть волокон, ошибочно считая, что такой способ поможет быстро и эффективно очистить территорию от мусора.

Из-за сухой погоды и сильного порывистого ветра огонь мгновенно вышел под контроль человека и начал стремительно распространяться. Пламя быстро добралось до территории прилегающей парковки и перекинулось на автомобили. Полиция уже применила к Ванга принудительные меры уголовного наказания. Сейчас продолжается официальное следствие.

Юристы отмечают китайским профильным СМИ, что действия мужчины подпадают под статью о небрежном причинении пожара. В зависимости от финальной оценки масштабов нанесенного ущерба, законодательство КНР предусматривает за такое правонарушение наказание от уголовного ареста до длительного тюремного заключения.

Уничтоженные автомобили и их связь с брендом Geely

Местные власти в своих официальных отчетах воздержалась от объявления конкретных марок и моделей пострадавшей техники, ограничившись лишь описанием, что сгорели 20 новых электрокаров, подготовленных к отгрузке. Однако на фотографиях и снимках с места происшествия четко видны силуэты машин.

Пропорции кузова, характерные элементы внешнего стиля и специфические световые приборы полностью соответствуют дизайну недавно выпущенного седана Geely Galaxy A7. После сильного пожара на стоянке остались только полностью выжженные металлические каркасы и элементы конструкций. Официальные ведомства пока не разглашают, для какого именно рынка предназначалась эта партия автомобилей.

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