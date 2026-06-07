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Из-за тополиного пуха сгорели 20 новых электромобилей Geely

В китайском городе Далянь произошел масштабный пожар, в результате которого было полностью уничтожено 20 автомобилей. Причиной инцидента стал умышленный поджог скоплений тополиного пуха, который совершил местный житель рядом с площадкой, где транспортные средства ожидали доставку.
В Китае из-за поджога тополиного пуха сгорели 20 новых электромобилей Geely Galaxy

ФОТО: CarNewsChina|

Фото с места происшествия

Данила Северенчук
logo7 июня, 10:35
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Как пишет CarNewsChina, пожар произошел 30 мая. На опубликованных в сети кадрах видно, как плотные ряды припаркованных машин мгновенно охватило пламя, а над территорией стоянки поднялся густой черный дым. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, в частности отряды пожарных и полиция, которым удалось ликвидировать возгорание. По официальным данным, в результате инцидента никто из людей не пострадал.

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Обстоятельства происшествия

По информации представителей правоохранительных органов, правонарушителем оказался 74-летний мужчина по фамилии Ван. Находясь вблизи пешеходных дорожек и зон для прогулок, он заметил большие скопления пуха тополя. С помощью обычной карманной зажигалки Ван поджег часть волокон, ошибочно считая, что такой способ поможет быстро и эффективно очистить территорию от мусора.

Из-за сухой погоды и сильного порывистого ветра огонь мгновенно вышел под контроль человека и начал стремительно распространяться. Пламя быстро добралось до территории прилегающей парковки и перекинулось на автомобили. Полиция уже применила к Ванга принудительные меры уголовного наказания. Сейчас продолжается официальное следствие.

Юристы отмечают китайским профильным СМИ, что действия мужчины подпадают под статью о небрежном причинении пожара. В зависимости от финальной оценки масштабов нанесенного ущерба, законодательство КНР предусматривает за такое правонарушение наказание от уголовного ареста до длительного тюремного заключения.

Уничтоженные автомобили и их связь с брендом Geely

Местные власти в своих официальных отчетах воздержалась от объявления конкретных марок и моделей пострадавшей техники, ограничившись лишь описанием, что сгорели 20 новых электрокаров, подготовленных к отгрузке. Однако на фотографиях и снимках с места происшествия четко видны силуэты машин.

Пропорции кузова, характерные элементы внешнего стиля и специфические световые приборы полностью соответствуют дизайну недавно выпущенного седана Geely Galaxy A7. После сильного пожара на стоянке остались только полностью выжженные металлические каркасы и элементы конструкций. Официальные ведомства пока не разглашают, для какого именно рынка предназначалась эта партия автомобилей.

Сравнение с другими инцидентами

  • Специалисты по пожарной безопасности напоминают, что массовое скопление пуха тополя и ивы является классической сезонной проблемой в конце весны и в начале лета. Из-за высокого содержания натуральных растительных масел этот материал имеет крайне низкий порог воспламенения. Любой источник открытого огня, брошенный окурок или искра в сухую ветреную погоду приводят к распространению пламени.
  • Эксперты отмечают, что пожар в Даляне кардинально отличается от других резонансных случаев возгорания электротранспорта, которые произошли в Китае в этом году.
  • Например, ранее компания ранее компания Xiaomi была вынуждена публично оправдываться и публиковать телеметрические данные после пожара своего нового седана SU7. В случае с автомобилями на базе Geely Galaxy A7 следствие четко установило, что разрушение техники стало результатом чисто внешнего человеческого фактора, а не дефекта тяговых аккумуляторов или систем управления питанием самих машин.
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