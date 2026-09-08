Масштабы впечатляют: SANY отгрузила более 600 электрических спецмашин всего за один месяц

Как сообщает издание Electrek со ссылкой на официальную страницу компании в LinkedIn, эта удивительная статистика не учитывает другую технику бренда.

Речь идет о восходящем ассортименте электрических речстакеров, полуприцепов и экскаваторов, которые также активно расходятся по миру, но не вошли в этот подсчет.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Дизельные версии в эффективности проигрывают

Секрет успеха этих великанов скрывается в массивном сменном аккумуляторном блоке емкостью 550 кВт-ч. Такое решение позволяет строительным и горнодобывающим бригадам работать с гораздо большей эффективностью, чем на традиционном дизельном горючем.

В августе 200 электрических самосвалов и 403 электрических колесных погрузчика покинули завод и отправились к клиентам по всему миру. Фото: SANY

К тому же, эти батареи выполняют еще одну важную функцию. Они помогают стабилизировать местные электросети в регионах развертывания техники, а таких мест на планете становится все больше.

" Наш ассортимент электрических транспортных средств продолжает расширяться, поскольку все больше клиентов ищут способы уменьшения выбросов и более экологичной работы",– заявили менеджеры

Сани.

Автопилот и амбициозные планы

Китайский гигант не останавливается только на замене двигателей и активно разрабатывает автономные продукты. На недавнем саммите в Сиане компания показала полностью бескабинный тяжелый грузовик SKT145Ei.

Но самое интересное впереди, ведь SANY планирует производить 100 тысяч электрических тягачей с полуприцепами в партнерстве с технологической компанией Pony.ai.

Все это наталкивает на очевидный вывод: западным рынкам пора прекращать играть с побочными квестами вроде водорода, которые только отнимают драгоценное время.

Если они хотят остаться в бизнесе, придется заняться масштабной электрификацией своих коммерческих флотов уже сегодня.