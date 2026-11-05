Массовая слежка за водителями под угрозой: суд поставил под сомнение законность дорожных камер

Как сообщает издание Transport Totaal, ответчик в лице нидерландского государства затруднился доказать необходимость тотальной регистрации транспортных средств для расследования уголовных правонарушений.

В настоящее время в стране работает не менее 1176 комплексов ANPR. Они круглосуточно фиксируют не только номера, но и точное время, координаты и фотографии каждой проезжающей машины.

Вся эта информация оседает на серверах и хранится в течение четырех недель, оставаясь доступной полиции и военной жандармерии.

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Государство стало ответчиком в суде

Шумный судебный процесс против государства еще с 2021 года ведет правозащитная организация Privacy First. Там считают такой подход чрезмерным вмешательством в личная жизнь автомобилистов.

Судьи пришли к выводу, что власти должны предоставить четкую статистику, насколько часто сохраненные базы номеров реально помогают раскрывать преступления.

Кроме того, чиновникам придется объяснить, почему выбран именно четырехнедельный срок хранения информации и почему нельзя обойтись менее радикальными методами контроля.

Защита конфиденциальности или безопасность

Служители Фемиды также отметили отсутствие двух критически важных предохранителей в системе. Во-первых, установка новых камер должна контролироваться независимыми органами, а во-вторых, доступ к архиву передвижений должен предоставляться исключительно по предварительному решению судьи.

Текущая практика, когда разрешение на пересмотр базы выдает обычный прокурор, оказалось недостаточно для защиты прав граждан.

" Государство должно гарантировать, что массовая регистрация номерных знаков сопровождается надлежащими правилами конфиденциальности, – отмечается в материалах дела.

Этот юридический прецедент вызвал большое беспокойство и в транспортном секторе, ведь технология распознавания номеров массово используется муниципалитетами. Именно благодаря этим камерам местные власти автоматически штрафуют водителей за несанкционированный въезд в экологические зоны и территории с нулевым уровнем выбросов.

Хотя текущее решение касается исключительно полицейского использования камер, оно создает серьезный риск для всей системы автоматического контроля доступа.

Суд дал правительству Нидерландов последний шанс подготовить основательные доказательства своей правоты, после чего будет вынесен окончательный вердикт по законности такой слежки.