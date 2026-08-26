Мать везла на скутере, сын ждал у границы: как семейный бизнес зарабатывал на уклонистах

Об этих эпизодах из "производственного процесса" рассказали в своих релизах Хмельницкая областная прокуратура и Камянец-Подольское районное управление полиции.

Мать – за рулем скутера, сын – у границы

Правоохранители в Хмельницкой области разоблачили необычный семейный "бизнес": 42-летняя женщина вместе с 22-летним сыном организовали незаконную переправку военнообязанных через границу.

С каждого "клиента" в семейный бюджет поступало по 15 тысяч евро. По данным следствия, жители Черновицкой области подыскивали желающих незаконно покинуть Украину, инструктировали их и организовывали доставку на приграничную с Молдовой территорию.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Схему разоблачили во время перевозки очередного "клиента" из Каменец-Подольского. Женщина лично везла мужчину на скутере в сторону границы. Там его уже ждал ее сын, который должен был обеспечить дальнейшее незаконное пересечение вне пункта пропуска.

За 15 тысяч евро организаторы обещали не только доставить мужчину в границу, но и предоставить маршрут и инструкции по его переходу.

Мать и сын задержали. Оба сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины, а суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Перевозчик без "прав" получил 7 лет

На Львовщине суд вынес приговор другому участнику схемы незаконного выезда. 26-летний житель Кировоградщины забрал военнообязанного во Львове и должен был доставить его в гостиницу в Ивано-Франковской области, где тот планировал встретиться с другими переправителями.

Дорогой водитель объяснял пассажиру, как избежать отслеживания телефона и убеждал, что блокпосты не станут проблемой. За перевозку он получил 20 500 грн.

До места назначения они не доехали – мужчину задержали правоохранители. Выяснилась любопытная деталь: "перевозчик" никогда не получал водительского удостоверения и уже неоднократно привлекался за управление без "прав".

Суд назначил ему 7 лет заключения с конфискацией имущества и на три года запретил заниматься деятельностью, связанной с перевозкой пассажиров.