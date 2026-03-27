Maybach возвращается в кино: культовый седан станет звездой "Дьявол носит Prada 2"

Бренд Maybach объявил о масштабном сотрудничестве с фильмом "Дьявол носит Prada 2", который выйдет в прокат 30 апреля 2026 года. Как отмечается в материалах компании, главным автомобилем ленты станет Mercedes-Maybach S-Class, который будет подчеркивать статус ключевой героини.

Автомобиль как символ статуса

В новой части культового фильма именно Mercedes-Maybach S-Class станет автомобилем Миранды Пристли - одной из самых влиятельных героинь истории.

Это не случайный выбор. Именно этот седан давно ассоциируется с властью, престижем и максимальной роскошью. В мире моды, где каждая деталь имеет значение, такой автомобиль выглядит вполне логичным продолжением образа.

Кстати, это еще и символическое возвращение: в первом фильме 2006 года важную роль играла Mercedes-Benz S-Class.

Кампания "The Art of Arrival"

Параллельно с лентой Maybach запускает глобальную рекламную кампанию под названием "The Art of Arrival".

Ее идея проста, но глубока: настоящий люкс - это не просто автомобиль, а ощущение момента. Того самого, когда двери закрываются и ты оказываешься в собственном изолированном мире.

В центре концепции - задние сиденья как место спокойствия, контроля и приватности. Именно на это делает ставку Maybach, продвигая свою философию.

Специальная версия для премьеры

Для промо кампании создадут уникальный автомобиль - специальную версию Mercedes-Maybach S-Class в исполнении MANUFAKTUR.

Это будет фактически индивидуальный экземпляр с кастомным интерьером, который будет использоваться во время премьер и маркетинговых событий.

Таким образом бренд подчеркивает главную идею - эксклюзивность и ручную работу.

Полноценная глобальная кампания

Сотрудничество не ограничится лишь появлением авто в фильме.

Запланирована полноценная 360-градусная кампания: рекламные ролики, материалы для соцсетей, сотрудничество с инфлюенсерами и специальные события в разных странах.

Основная волна коммуникации придется на май - сразу после выхода фильма в кинотеатрах.

Что это значит для бренда

Для Maybach это не просто продакт-плейсмент, а способ закрепить позиционирование в сегменте ультралюкса.

Фильм с глобальной аудиторией - идеальная площадка, чтобы показать автомобиль как часть стиля жизни, а не просто транспорт.

И судя по подходу, ставка делается именно на эмоции и образ, а не только на технические характеристики.